HOME SPORTS SPORT LAIN

Alam Ganjar Gelar Fun Match Bersama Volgger dan Komunitas Esports Bali

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |18:36 WIB
Alam Ganjar Gelar Fun Match Bersama Volgger dan Komunitas Esports Bali
Muhammad Zinedine Alam Ganjar gelar fun match esports (Foto: ist)
A
A
A

DENPASAR - Putra Calon Presiden nomor urut 3, Muhammad Zinedine Alam Ganjar tengah mengunjungi kawasan Plaza Renon, Denpasar, Bali, Minggu (17/12). Alam datang mengisi salah satu kegiatan esport dan bermain fun match bersama salah satu vlogger serta tim esport asal Bali, Yudist Ardhana.

Alam pun ditantang untuk bermain Mobile Legends bersama. Dia pin tak ragu untuk menerima tantangan tersebut.

Sebelum ditantang bermain gim daring, Alam terlebih dahulu melakukan dialog bersama Yudist Ardhana dan tampak menikmati momen bersama pemuda komunitas Esports.

Ditanya berbagai pertanyaan, seperti apa kesibukan dan bagaimana dirinya mengelola waktu dalam mengurus bisnisnya. Alam pun menyampaikan bagaimana dirinya mengatur waktu sebagai pengusaha dan menjalankan kesibukannya mencari pengalaman.

Alam sendiri saat ini tengah menjabat sebagai CEO Pigmy Tim, salah satu manajemen Esports yang sudah mentas di kancah profesional kompetisi Esports Indonesia.

Dirinya tampak santai berdiskusi dan menjawab setiap pertanyaan yang muncul.

"Asyik sih di sini, enjoy bisa kumpul bareng teman-teman satu komunitas. Hal seperti ini harus sering disuarakan karena banyak komunitas yang punya potensi tinggal bagaimana fasilitas dan akses seperti ini diperbanyak untuk menunjang keterampilan," ungkap anak dari pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Supriyanti itu.

Halaman:
1 2
