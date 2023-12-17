Hasil UFC 296: Leon Edwards Sukses Pertahankan Gelar Usai Kalahkan Colby Covington

LAS VEGAS – Bintang UFC, Leon Edwards, sukses membungkam Colby Covington dalam laga UFC 296 yang berlangsung di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat, Minggu (17/12/2023) siang WIB. Dia mengalahkan sang lawan lewat keputusan menang angka mutlak.

Edwards tampil luar biasa sejak awal pertarungan. Dia mampu memberikan tekanan pada Covington dengan kombinasi serangan pukulan dan tendangan yang dilakukannya.

Bahkan, selama tiga ronde pertama, petarung asal Jamaika itu sempat membuat menjatuhkan Covington dalam Upaya melakukan kunciannya. Lalu, sebuah tendangan kaki kirinya juga menerjang kepala Covington dengan keras.

Tak mau kalah begitu saja, Covington mulai bisa memberikan perlawanan di ronde keempat. Dia mencoba melakukan kuncian pada Edwards, tetapi usahanya mampu dipatahkan dengan cemerlang.

BACA JUGA: Leon Edwards Tanggapi Keinginan Kamaru Usman Pensiun dari UFC

Namun, akhirnya petarung asal Amerika Serikat itu mampu membawa Edwards bertarung di lantai octagon. Mereka bergulat dengan sangat sengit tetapi upaya Covington untuk melakukan kuncian lagi-lagi bisa digagalkan.

Pertarungan pun berlangsung semakin sengit di ronde kelima. Edwards gantian bisa membawa Covinton bertarung di lantai dengan posisi yang sangat menguntungkannya di mana dia berada di atas punggungnya.