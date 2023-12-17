Bos Ducati Tegaskan Marc Marquez Takkan Geser Enea Bastianini dari Tim Pabrikan!

BORGO PANIGALE – Beredar isu Marc Marquez bakal menggantikan posisi Enea Bastianini di tim pabrikan Ducati. Menanggapi rumor tersebut, Manajer Ducati Corse, Gigi Dall’Igna menegaskan bahwa hal tersebut takkan terjadi karena Ducati sudah puas dengan komposisi pembalapnya di MotoGP saat ini dan enggan untuk mengubahnya dalam waktu dekat.

Seperti diketahui, Marquez baru saja bergabung dengan tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing untuk MotoGP 2024. Megabintang Spanyol itu akan bertandem dengan adik kandungnya, Alex Marquez mulai musim depan.

Bergabungnya Marquez dengan Ducati tentu membuka peluang dirinya masuk ke tim utama, yakni Ducati Lenovo. Saat ini, tim itu sudah dihuni oleh dua pembalap yang salah satunya merupakan juara dunia musim ini, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini.

Dall’Igna mengatakan tidak ada kemungkinan Marquez bisa bergabung dengan tim utama Ducati. Pasalnya, saat ini komposisi yang dimiliki oleh Ducati sudah menuju sempurna, sehingga sulit untuk diubah lagi.

“Saya akan mengatakan tidak. Anda tidak dapat berpikir untuk menempatkan (Marc) Márquez di tim resmi. Kami memiliki begitu banyak proyek percontohan dan semuanya diatur dengan sangat baik sehingga alasan ini tidak dapat diajukan,” kata Dall’Igna dilansir dari Motosan, Minggu (17/12/2023).