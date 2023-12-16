Blak-blakan Ini Perasaan Bos Besar Ducati saat Motornya Didambakan Marc Marquez

BLAK-BLAKAN, ini perasaan bos besar Ducati Gigi DallIgna saat motornya didambakan Marc Marquez. Pria asal Italia itu bahkan menyebutnya lebih membahagiakan dari memenangkan kejuaran dunia.

Seperti diketahui, Marquez secara mengejutkan memutuskan untuk meninggalkan Repsol Honda, tim yang menemaninya meniti karir hingga menjadi juara dunia enam kali di MotoGP pada penghujung 2023. The Baby Alien kemudian memutuskan membela Gresini Racing.

Salah satu alasan Marquez membelot ke Gresini adalah motor Ducati Desmosedici GP23. Kuda besi itu mampu mendominasi gelaran MotoGP 2023, di mana enam penunggangnya mampu memenangi balapan.

Hal itu wajar mengingat performa motor Honda RC213V miliknya beberapa waktu terakhir kurang kompetitif. Bahkan di musim 2023 saja, pembalap asal Spanyol itu hanya mampu meraih satu podium, yakni di MotoGP Jepang.

Keinginan pembalap berusia 30 tahun itu menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23 ternyata mengundang reaksi dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna. Dia mengaku sangat senang jika motor itu diminati oleh pembalap sekaliber Marquez.

"Saat juara dunia delapan kali ingin mengendarai motor Anda, Anda tidak bisa tidak senang, karena itu mungkin lebih baik dari memenangi kejuaraan dunia. Bahwa Marquez ingin mengendarai Ducati memberi saya kebahagiaan luar biasa, saya sangat bahagia," kata Dall'Igna, dikutip dari AS, Sabtu (16/12/2023).

Meski senang, Dall'lgna juga memiliki sebuah kekhawatiran kehadiran Marquez di Ducati akan merusak dinamika di pabrikan asal Italia itu. Pasalnya, Ducati juga telah memiliki banyak pembalap hebat seperti Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, dan Jorge Martin.