Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Blak-blakan Ini Perasaan Bos Besar Ducati saat Motornya Didambakan Marc Marquez

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |02:28 WIB
Blak-blakan Ini Perasaan Bos Besar Ducati saat Motornya Didambakan Marc Marquez
Marc Marquez menunggangi motor Ducati Desmosedici GP 2023 (Foto: Twitter/@GresiniRacing)
A
A
A

BLAK-BLAKAN, ini perasaan bos besar Ducati Gigi DallIgna saat motornya didambakan Marc Marquez. Pria asal Italia itu bahkan menyebutnya lebih membahagiakan dari memenangkan kejuaran dunia.

Seperti diketahui, Marquez secara mengejutkan memutuskan untuk meninggalkan Repsol Honda, tim yang menemaninya meniti karir hingga menjadi juara dunia enam kali di MotoGP pada penghujung 2023. The Baby Alien kemudian memutuskan membela Gresini Racing.

Gigi DallIgna

Salah satu alasan Marquez membelot ke Gresini adalah motor Ducati Desmosedici GP23. Kuda besi itu mampu mendominasi gelaran MotoGP 2023, di mana enam penunggangnya mampu memenangi balapan.

Hal itu wajar mengingat performa motor Honda RC213V miliknya beberapa waktu terakhir kurang kompetitif. Bahkan di musim 2023 saja, pembalap asal Spanyol itu hanya mampu meraih satu podium, yakni di MotoGP Jepang.

Keinginan pembalap berusia 30 tahun itu menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23 ternyata mengundang reaksi dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna. Dia mengaku sangat senang jika motor itu diminati oleh pembalap sekaliber Marquez.

"Saat juara dunia delapan kali ingin mengendarai motor Anda, Anda tidak bisa tidak senang, karena itu mungkin lebih baik dari memenangi kejuaraan dunia. Bahwa Marquez ingin mengendarai Ducati memberi saya kebahagiaan luar biasa, saya sangat bahagia," kata Dall'Igna, dikutip dari AS, Sabtu (16/12/2023).

Meski senang, Dall'lgna juga memiliki sebuah kekhawatiran kehadiran Marquez di Ducati akan merusak dinamika di pabrikan asal Italia itu. Pasalnya, Ducati juga telah memiliki banyak pembalap hebat seperti Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, dan Jorge Martin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement