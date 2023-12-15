Forum Komunikasi Cabang Olahraga Indonesia Segera Gelar Forum Diskusi Visi Misi Calon Presiden 2024 di Bidang Olahraga

Forum Komunikasi Cabang Olahraga Indonesia segera gelar diskusi visi misi Capres 2024 di bidang olahraga. (Foto: Forum Komunikasi Cabang Olahraga Indonesia)

FORUM Komunikasi Cabang Olahraga Indonesia segera menggelar forum diskusi visi misi calon presiden (Capres) 2024 di bidang olahraga. Rencananya kegiatan itu akan dilangsungkan di Wisma Serbaguna, Senayan, Jakarta pada Selasa 19 Desember 2023 siang WIB.

Forum diskusi ini muncul setelah adanya inisiasi dari 65 federasi olahraga nasional (PP/PB) yang merupakan kategori Olimpiade dan non-Olimpiade. Hal itu bertujuan untuk mengenal visi misi ketiga kandidat presiden dan wakil presiden di bidang olahraga.

“Keluarga besar olahraga Indonesia ini ingin mengenal visi dan misi ketiga kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap situasi olahraga Indonesia saat ini. Tentunya ada sejumlah tantangan di sektor olahraga, dan kami ingin mengetahui perspektif mereka,” kata Ketua Forum Komunikasi Cabang Olahraga Indonesia Jadi Rajagukguk, dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Jumat (15/12/2023).

Jadi selaku perwakilan dari cabang olahraga balap sepeda menjelaskan pihaknya telah mengirimkan undangan kepada ketiga kandidat yang telah terkonfirmasi hadir. Kegiatan yang akan dilakukan pekan depan ini berrformat diskusi. Jadi menjelaskan, setiap kandidat memaparkan visi dan misi serta pandangannya untuk olahraga Indonesia.

Setelah pemaparan, lima panelis yang terdiri dari perwakilan cabang olahraga Olimpiade, perwakilan non-Olimpiade, atlet, Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) serta akademisi.

“Ini bukan debat karena kami keluarga besar olahraga Indonesia menyadari olahraga perlu menjadi alat pemersatu, sehingga konsepnya adalah setelah satu kandidat memaparkan visi dan misinya, kelima panelis ini yang akan bertanya karena mereka mewakili pandangan-pandangan kami,” ujar Jadi.