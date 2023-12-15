Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Forum Komunikasi Cabang Olahraga Indonesia Segera Gelar Forum Diskusi Visi Misi Calon Presiden 2024 di Bidang Olahraga

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |22:43 WIB
Forum Komunikasi Cabang Olahraga Indonesia Segera Gelar Forum Diskusi Visi Misi Calon Presiden 2024 di Bidang Olahraga
Forum Komunikasi Cabang Olahraga Indonesia segera gelar diskusi visi misi Capres 2024 di bidang olahraga. (Foto: Forum Komunikasi Cabang Olahraga Indonesia)
A
A
A

FORUM Komunikasi Cabang Olahraga Indonesia segera menggelar forum diskusi visi misi calon presiden (Capres) 2024 di bidang olahraga. Rencananya kegiatan itu akan dilangsungkan di Wisma Serbaguna, Senayan, Jakarta pada Selasa 19 Desember 2023 siang WIB.

Forum diskusi ini muncul setelah adanya inisiasi dari 65 federasi olahraga nasional (PP/PB) yang merupakan kategori Olimpiade dan non-Olimpiade. Hal itu bertujuan untuk mengenal visi misi ketiga kandidat presiden dan wakil presiden di bidang olahraga.

Forum Komunikasi Cabang Olahraga Indonesia

Forum Komunikasi Cabang Olahraga Indonesia segera gelar diskusi visi misi Capres 2024 di bidang olahraga. (Foto: Forum Komunikasi Cabang Olahraga Indonesia)

“Keluarga besar olahraga Indonesia ini ingin mengenal visi dan misi ketiga kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap situasi olahraga Indonesia saat ini. Tentunya ada sejumlah tantangan di sektor olahraga, dan kami ingin mengetahui perspektif mereka,” kata Ketua Forum Komunikasi Cabang Olahraga Indonesia Jadi Rajagukguk, dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Jumat (15/12/2023).

Jadi selaku perwakilan dari cabang olahraga balap sepeda menjelaskan pihaknya telah mengirimkan undangan kepada ketiga kandidat yang telah terkonfirmasi hadir. Kegiatan yang akan dilakukan pekan depan ini berrformat diskusi. Jadi menjelaskan, setiap kandidat memaparkan visi dan misi serta pandangannya untuk olahraga Indonesia.

Setelah pemaparan, lima panelis yang terdiri dari perwakilan cabang olahraga Olimpiade, perwakilan non-Olimpiade, atlet, Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) serta akademisi.

“Ini bukan debat karena kami keluarga besar olahraga Indonesia menyadari olahraga perlu menjadi alat pemersatu, sehingga konsepnya adalah setelah satu kandidat memaparkan visi dan misinya, kelima panelis ini yang akan bertanya karena mereka mewakili pandangan-pandangan kami,” ujar Jadi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/43/3192171/fury_redemption-MSn9_large.jpg
Panggung Global Petarung Asia: FURY REDEMPTION Siap Suguhkan Adrenalin Tinggi, Live di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191709/kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-PvZX_large.jpg
Sektor Olahraga Jadi Mesin Baru Ekonomi Nasional, Akademisi: Potensinya Tembus Ratusan Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191702/rizki_juniansyah-0Ixy_large.jpg
Diplomasi Berhasil, Rizki Juniansyah dan Rahmat Erwin Bakal Berbagi Kelas di Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement