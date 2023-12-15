Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Blak-blakan Valentino Rossi Sebut Honda Tim Sombong dan Tak Ada Sikap Respek

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |21:03 WIB
Blak-blakan Valentino Rossi Sebut Honda Tim Sombong dan Tak Ada Sikap Respek
Valentino Rossi kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

BLAK-blakan Valentino Rossi sebut Honda tim sombong dan tak ada sikap respek. Hal itu diungkapkan The Doctor –julukan Valentino Rossi- usai dirinya pernah membalap untuk tim pabrikan Jepang itu selama empat musim.

Valentino Rossi membela Honda pada periode 2000-2003 atau awal kariernya ketika mentas di kelas MotoGP. Selama menunggangi motor Honda, Rossi sudah menyegel tiga gelar juara dunia dengan satu di antaranya diraih bersama tim satelit.

Valentino Rossi

Namun, Rossi mengaku saat itu Honda tidak memperlakukannya dengan baik, meski dirinya telah menjadi jawara dunia. Peraih tujuh gelar juara dunia MotoGP itu mengatakan hal tersebut dalam sebuah wawancara yang diterbitkan media Spanyol, Motosan.

"Di Honda, mereka tidak memperlakukan saya seperti seorang juara," ungkap Valentino Rossi, mengutip dari Tuttomotoriweb, Jumat (15/12/2023).

Halaman:
1 2
