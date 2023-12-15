Perbasi Bakal Bentuk Komisi Disiplin di Liga dan Kejuaraan Nasional

Ketua Umum Perbasi, Danny Kosasih, menyampaikan pihaknya akan membentuk Komdis (Foto: MPI/Basudiwa Supraja)

JAKARTA - Perbasi segera membentuk badan Komisi Disiplin (Komdis). Langkah ini tidak lain bertujuan untuk menciptakan pertandingan basket Indonesia yang lebih adil.

Upaya ini juga didorong dari keluhan dan laporan-laporan yang datang ke Perbasi. Ketua Umum Perbasi, Danny Kosasih, menegaskan pihaknya akan sedia membentuk Komdis.

Dia juga mengatakan agar para pemain dan seluruh stakeholder basket Indonesia tidak segan-segan melaporkan masalah yang ada. Komdis ini nantinya akan ditugaskan untuk liga dan Kejuaraan Nasional (Kejurnas).

Danny mengatakan di dalam badan Komdis nantinya diisi oleh perwakilan para ahli mulai dari pengacara, media, pelatih, hingga wasit senior. Seiring dengan itu, dia juga mengimbau kembali kepada para pemain agar menunjukkan sikap yang baik di lapangan.

"Kalau ada apa-apa lapor aja ke Perbasi. Perbasi akan bentuk komdis di liga dan kejurnas. Saya titip pesan pemain tolong tunjukan sikap yang baik," ungkap Danny di Jakarta, Selasa 12 Desember 2023.

"Perbasi akan bentuk badan disiplin yang terdiri dari lawyer (pengacara), media, pelatih, hingga wasit senior. Sebab semua peraturan IBL melekat dengan Perbasi," lanjutnya.