Kisah Kelam Alex Marquez Sempat Dihadang Yamaha Gara-Gara Permusuhan Valentino Rossi dan Marc Marquez

KISAH kelam Alex Marquez yang sempat dihadang Yamaha gara-gara permusuhan Valentino Rossi dan Marc Marquez akan diulas Okezone pada artikel ini. Alex Marquez merupakan pembalap hebat yang tengah naik daun di MotoGP.

Adik dari Marc Marquez ini pertama kali naik ke kelas MotoGP pada 2020 lalu dengan menjadi partner kakaknya di tim Repsol Honda. Namun usut punya usut, rupanya sebelum masuk ke garasi Honda, dirinya sempat mendapat penawaran dari tim Petronas SRT yang merupakan tim satelit milik Yamaha kala itu.

Penawaran tersebut diberikan karena Fabio Quartararo meneken kontrak dengan tim pabrikannya, yakni Monster Energy Yamaha.

Sayangnya, kerjasama antara Alex Marquez dan Yamaha batal terjadi. Namun yang menjadi fokusnya adalah alasan di balik batalnya kerjasama itu adalah Yamaha yang masih sakit hati dengan perselisihan antara Valentino Rossi dan juga Marc Marquez.

Seperti diketahui, Valentino Rossi dan Marc Marquez terlibat dalam sebuah insiden di Sirkuit Sepang, Malaysia pada 2015. Dimana pada saat itu, Marc Marquez menjadi biang keladi yang membuat Valentino Rossi terjatuh dan terlempar dari perburuan gelar juara atas Jorge Lorenzo.

Akibat hal itu, hubungan Valentino Rossi dan Marc Marquez memanas dan bahkan tidak sekalipun mereda hingga detik ini.

Rasa sakit hati Yamaha sebagai tim Valentino Rossi pada Marc Marquez atas kejadian di MotoGP 2015 inilah yang menjadi faktor Alex Marquez gagal mengendarai motor Yamaha YZR-M1.

“Itu adalah tahun kelima di Moto2, saya dikritik karena hal itu. Saya ingin pergi ke MotoGP selama bertahun-tahun. Pada pertengahan tahun, di Brno, saya mendapat tawaran untuk menjalani satu tahun di Moto2 dan saya pikir itu adalah dua tahun di MotoGP bersama Petronas Yamaha," kata Alex Marquez pada DAZN dilansir dari Crash, Kamis (14/12/2023).