Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Kelam Alex Marquez Sempat Dihadang Yamaha Gara-Gara Permusuhan Valentino Rossi dan Marc Marquez

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |22:00 WIB
Kisah Kelam Alex Marquez Sempat Dihadang Yamaha Gara-Gara Permusuhan Valentino Rossi dan Marc Marquez
Pembalap Tim Gresini Ducati, Alex Marquez. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH kelam Alex Marquez yang sempat dihadang Yamaha gara-gara permusuhan Valentino Rossi dan Marc Marquez akan diulas Okezone pada artikel ini. Alex Marquez merupakan pembalap hebat yang tengah naik daun di MotoGP.

Adik dari Marc Marquez ini pertama kali naik ke kelas MotoGP pada 2020 lalu dengan menjadi partner kakaknya di tim Repsol Honda. Namun usut punya usut, rupanya sebelum masuk ke garasi Honda, dirinya sempat mendapat penawaran dari tim Petronas SRT yang merupakan tim satelit milik Yamaha kala itu.

Penawaran tersebut diberikan karena Fabio Quartararo meneken kontrak dengan tim pabrikannya, yakni Monster Energy Yamaha.

Sayangnya, kerjasama antara Alex Marquez dan Yamaha batal terjadi. Namun yang menjadi fokusnya adalah alasan di balik batalnya kerjasama itu adalah Yamaha yang masih sakit hati dengan perselisihan antara Valentino Rossi dan juga Marc Marquez.

Seperti diketahui, Valentino Rossi dan Marc Marquez terlibat dalam sebuah insiden di Sirkuit Sepang, Malaysia pada 2015. Dimana pada saat itu, Marc Marquez menjadi biang keladi yang membuat Valentino Rossi terjatuh dan terlempar dari perburuan gelar juara atas Jorge Lorenzo.

Akibat hal itu, hubungan Valentino Rossi dan Marc Marquez memanas dan bahkan tidak sekalipun mereda hingga detik ini.

Alex Marquez

Rasa sakit hati Yamaha sebagai tim Valentino Rossi pada Marc Marquez atas kejadian di MotoGP 2015 inilah yang menjadi faktor Alex Marquez gagal mengendarai motor Yamaha YZR-M1.

“Itu adalah tahun kelima di Moto2, saya dikritik karena hal itu. Saya ingin pergi ke MotoGP selama bertahun-tahun. Pada pertengahan tahun, di Brno, saya mendapat tawaran untuk menjalani satu tahun di Moto2 dan saya pikir itu adalah dua tahun di MotoGP bersama Petronas Yamaha," kata Alex Marquez pada DAZN dilansir dari Crash, Kamis (14/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement