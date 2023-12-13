Penyebab Fabio Quartararo Lebih Tertarik Lihat Franco Morbidelli Naik Motor Ducati Dibandingkan Marc Marquez

PEMBALAP Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, mengaku lebih tertarik melihat Franco Morbidelli naik motor Ducati dibandingkan Marc Marquez. Penyebabnya, karena Morbidelli merupakan rekan setim El Diablo -julukan Quartararo- sejak dirinya pertama kali mentas di MotoGP.

Quartararo telah melakukan debut di MotoGP bersama Yamaha di skuad satelit Petronas SRT pada 2019. Dua tahun kemudian, rider asal Prancis itu sukses memenangkan gelar juara dunia MotoGP 2021 bersama tim pabrikan sekaligus mengakhiri paceklik gelar tujuh tahun bagi merek tersebut.

Setelah itu, Quartararo menandatangani kontrak dengan Yamaha dua tahun lagi di pertengahan musim 2022. Akan retapi, dia mengalami MotoGP 2023 yang sulit dan mengakhiri musim di peringkat 10 klasemen dengan hanya tiga podium di balapan utama.

Belakangan ini, Quartararo justru berbicara tentang Marc Marquez yang pindah ke Gresini Ducati dan Franco Morbidelli ke Pramac Ducati di MotoGP 2024. Keduanya akan menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23 pada tahun depan.

Quartararo mengaku lebih tertarik melihat Morbidelli naik motor Ducati dibandingkan Marquez di MotoGP 2024. Alasannya, karena Morbidelli merupakan rekan setim El Diablo sejak lama di MotoGP bersama Yamaha dari tim satelit sampai tim pabrikan (2019-2023).

"Ya. Maksud saya, tentu sangat menarik bagi saya untuk melihat apa yang akan terjadi tahun depan dengan Marc (Marquez),” ujar Quartararo, mengutip dari Motorsport, Rabu (13/12/2023).