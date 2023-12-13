Jorge Lorenzo Prediksi Marc Marquez Bisa Lebih Hebat ketimbang Alex Marquez di Gresini Ducati

PALMA – Eks pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, menilai Marc Marquez akan cepat beradaptasi dengan tim barunya, Gresini Ducati. Bahkan Lorenzo cukup percaya diri mengatakan Marquez bakal tampil lebih baik ketimbang adiknya, Alex di Gresini Ducati pada MotoGP 2023.

Seperti yang diketahui, Marc dan Alex kembali berada di tim yang sama, yakni Gresini Ducati pada MotoGP 2024 mendatang setelah sang kakak memutuskan hengkang dari Repsol Honda. Sebelumnya, mereka sempat berduet di tim pabrikan Honda selama setengah musim pada 2020 lalu sampai sang adik digeser ke LCR Honda.

Alex pun menjalani musim debutnya bersama Gresini di MotoGP 2023 dengan cukup baik setelah sebelumnya tak bisa berbicara banyak dengan LCR Honda. Pembalap berusia 27 tahun itu mampu mengemas 177 poin dengan dua podium balapan utama yang membuatnya finis di peringkat sembilan.

Sedangkan The Baby Alien -julukan Marc- hanya mampu mengoleksi 96 poin dan finis di urutan 14 MotoGP 2023 bersama Repsol Honda. Oleh karena itu, dia memutuskan hengkang ke tim satelit Ducati agar bisa tampil kompetitif lagi di papan atas.

Lorenzo pun yakin Marc bakal bangkit dan tampil lebih baik dari sang adik di tim milik Nadia Padovani itu pada MotoGP 2024 mendatang karena punya prestasi dan bakat yang lebih banyak. Menurutnya, juara MotoGP enam kali itu bisa memenangkan balapan dan bahkan menjadi juara di musim depan.