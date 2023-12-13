Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Kata Gading Marten Usai Didapuk Jadi Presiden Klub Basket Raffi Ahmad: Dulu Lawan Sekarang Kawan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |03:23 WIB
Kata Gading Marten Usai Didapuk Jadi Presiden Klub Basket Raffi Ahmad: Dulu Lawan Sekarang Kawan
Gading Martin dipilih sebagai Presiden klub basket milik Raffi Ahmad, RANS Simba Bogor (Foto: MPI/Ravie Wardani)
A
A
A

GADING Marten mengaku antusias setelah dipercaya menjadi Presiden klub basket milik Raffi Ahmad, RANS Simba Bogor.

Gading sendiri mengaku tak menyangka dirinya bisa membangun sebuah klub basket bareng ayah Rafathar Malik Ahmad tersebut.

Raffi Ahmad

Sebab, mereka sebelumnya merupakan rival yang memiliki klub basketnya masing-masing.

"Dulu kami itu lawan, sekarang kami kawan. Senang sih bisa jalan bareng akhirnya buat basket Indonesia," ungkap Gading Marten di Fullbelly Sports di kawasab Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/12/2023).

Mantan suami Gisella Anastasia ini juga bakal berusaha hadir dalam setiap laga RANS Simba Bogor.

"Beruntungnya, RANS Bogor kan dekat dari Jakarta, jadi kalau misal pertandingan malam kan saya masih bisa menyediakan waktu. Kalau ke Persik harus penerbangan dulu, perjalanan, tapi ya kita naruh-naruh orang-orang yang memang di manajemen, official," tuturtnya.

Halaman:
1 2
