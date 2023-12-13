Reaksi Gading Marten Dituntut Lolos 3 Besar IBL 2024 Usai Jadi Presiden Klub Basket Milik Raffi Ahmad

Gading Marten ditunjuk jadi presiden klub basket milik Raffi Ahmad (Foto: MPI/Ravie Wardani)

GADING Marten dipercaya menjadi Presiden klub basket milik Raffi Ahmad, RANS Simba Bogor, Senin (11/12/2023).

Namun, mantan suami Gisella Anastasia langsung dihadapkan dengan tanggung jawab cukup berat.

Dia dituntut membawa klub basket asal Bogor, Jawa Barat itu untuk lolos ke 3 besar Indonesia Basketball League (IBL) 2024.

"Targetnya itu, yang namanya sistem belum mulai kan semua punya ambisi gitu ya jadi begitu sistem jalan kita berusaha untuk kasih yang terbaik aja sih," kata Gading Marten di Fullbelly Sports di kawasab Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/12/2023).

Kendati demikian, Gading mengaku cukup optimistis dalam memenuhi target tersebut.

"Gue melihat pemainnya sih ya aman lah buat IBL 2024, gue yakin akan kasih hasil yang terbaik," tegasnya.