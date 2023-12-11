Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Sambut IBL 2024, Dewa United Pamer Jersey Baru Bercorak Sungai Cisadane

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |21:04 WIB
Sambut IBL 2024, Dewa United Pamer Jersey Baru Bercorak Sungai Cisadane
Dewa United pamer jersey untuk musim IBL 2024. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
JAKARTA – Dalam menyambut musim Liga Basket Indonesia (IBL) 2024, Dewa United akhirnya merilis jersey baru mereka yang memiliki corak unik karena bercorak sungai Cisadne, di Senayan, Jakarta, pada Senin (11/12/2023). Jersey yang baru itu pun diharapkan dapat menemani Dewa United untuk menjadi juara IBL 2024.

Warna hitam yang digunakan jersey tandang Dewa United Banten bukannya tanpa arti. Warna tersebut dipilih karena melambangkan kekuatan dan ketangguhan.

Selain jersey tandang, nantinya Dewa United Banten bakal merilis jersey kandang berwarna putih. Sedangkan untuk jersey ketiga akan dihiasi dengan warna dasar emas.

Warna putih sendiri dipilih untuk jersey kandang karena bermakna kecerahan dan kesegaran yang saling melengkapi, sementara warna emas di jersey ketiga mereka memiliki arti kecemerlangan dan keagungan. Presiden Klub Dewa United Banten, Michael Oliver Wellerz, pun berharap warna-warna tersebut bisa mengiringi perjuangan mereka memenuhi target juara IBL 2024.

“Ketiga warna di jersey kami ini diharapkan bisa mengiringi semangat perjuangan Dewa United Banten yang mengusung target juara di IBL 2024,” kata Michael dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Dewa United pamer jersey untuk IBL 2024

Tak hanya warna-warna tersebut yang memiliki arti di ketiga jersey Dewa United Banten. Jersey baru mereka juga mengandung filosofi kewilayan Banten, yang dituangkan pada pattern yang digunakan sebagai latar jersey.

Pattern tersebut adalah corak ‘Golden River’ yang merepresentasikan Sungai Cisadane, yakni sungai yang sangat deras mengitari wilayah Tangerang. Selain itu, hal itu juga berkaitan dengan Pendekar Cisadane yang konon memiliki kesaktian melawan musuh, serta adanya corak benteng sebagai landmark Banten yang menandai homebase tim saat ini.

