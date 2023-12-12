Adik Marc Marquez dan Valentino Rossi Punya Hubungan Baik meski Kakaknya Jadi Musuh Bebuyutan

ADIK Marc Marquez dan Valentino Rossi punya hubungan baik, meski kakaknya jadi musuh bebuyutan. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang adik kandung The Baby Alien -julukan Marc Marquez, yakni Alex Marquez, yang mengaku dirinya saling respek dengan adik The Doctor -julukan Valentino Rossi, Luca Marini.

Alex Marquez membalap untuk tim satelit Ducati, Gresini Racing, di MotoGP 2024 bersama kakaknya, Marc Marquez. Alex sudah berkompetisi di MotoGP sejak musim 2020 setelah sebelumnya menjadi juara dunia Moto2 2019, juara dunia Moto3 2014, dan gelar Moto3 CEV 2012.

Pada MotoGP 2023, Alex menyelesaikan musim pertamanya bersama motor Ducati dengan tampil cukup baik. Adik kandung Marc Marquez- itu finis di posisi kesembilan dalam klasemen akhir MotoGP 2023 dengan meraih 2 kali podium.

Belakangan ini, Alex Marquez mengulas sejumlah hal tentang dirinya termasuk musim pertamanya bersama Ducati pada MotoGP 2023. Rider 27 tahun itu kemudian membantah anggapan orang yang menilai dirinya mendapat perlakuan berbeda dan mendapat tekanan karena jadi adik Marc Marquez.

“Dulu sedikit mempengaruhi saya, tapi kemudian, ketika saya memulai kejuaraan dan saya mampu memenangkan dua gelar juara, Juara Dunia, orang-orang mulai mengenal Anda seperti itu. Tapi ya, saya adalah saudara laki-laki Marc Marquez dan dia adalah saudara laki-laki saya,” tegas Alex Marquez, dikutip dari Motosan, Selasa (12/12/2023).