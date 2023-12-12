Ini Jawaban Bos Ducati saat Ditanya Pilih Marc Marquez atau Francesco Bagnaia

INI jawaban bos Ducati saat ditanya pilih Marc Marquez atau Francesco Bagnaia. Diketahui, bos Ducati, Claudio Domenicali, belakangan ini kerap disorot oleh publik dunia dan para pencinta dunia balap MotoGP.

Bagaimana tidak, CEO Ducati ini sempat mengutarakan pandangannya saat diminta memilih antara Marc Marquez atau Fransesco Bagnaia sebagai pembalap favoritnya. Jawaban bos Ducati itu sontak memicu respons yang membuat gempar banyak orang.

Tidak disangka-sangka, jawaban yang keluar dari mulut bos Ducati itu sontak membuat publik bertanya-tanya. Melansir dari Marca, Claudio Domenicali selaku CEO Ducati dengan jujur mengatakan bahwa dirinya memilih Fransesco Bagnaia ketimbang Marc Marquez.

BACA JUGA: Francesco Bagnaia Prediksi Persaingan di MotoGP 2024 Bakal Lebih Sulit

"Saya memilih Pecco sebagai pembalap favorit saya,” ucap Claudio Domenicali.