Jadi Ketum PB POBSI Lagi, Hary Tanoesoedibjo Bakal Gembleng Soft Skills Para Atlet Biliar

JADI Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Hary Tanoesoedibjo bakal gembleng soft skills para atlet biliar. Sebab, mentalitas sangat diperlukan untuk sukes, terlebih di ajang internasional.

Hary Tanoesoedibjo menyampaikan hal itu di Musyawarah Nasional (Munas) PB POBSI 2023, sesudah terpilih kembali untuk menjadi Ketum periode 2023-2027. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Lido Lake Resort, Kabupaten Bogor, Senin (11/12/2023).

"Tidak kalah pentingnya, adalah pembinaan soft skills dari pada atlet. Karena saya perhatikan meskipun mereka bagus mainnya tapi kalau bertanding internasional kadang grogi," kata Hary Tanoe.

Kata dia, permainan biliar diperlukan konsentrasi tinggi. Sehingga dibutuhkan mental altet yang kuat dalam setiap menghadapi kompetisi.

"Biliar itu kan bola ya, kalau grogi itu meleset sedikit aja gak bisa," ungkapnya.