SPORT LAIN

Usai Terpilih Lagi Jadi Ketum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo Ungkap Cita-Citanya untuk Dunia Biliar Indonesia

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |20:12 WIB
Hary Tanoesoedibjo kembali jadi Ketum PB POBSI untuk periode 2023-2027. (Foto: Putra Ramadhani/MPI)
A
A
A

BOGOR - Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) akan kembali dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo untuk periode 2023-2027. Ia pun berharap dengan terpilih ia lagi menjadi Ketua Umum (Ketum) PB POBSI, cita-citanya mengedepankan biliar Indonesia dan membuat atlet Tanah Air menjadi juara dunia dapat segera terwujud.

Cita-cita itu diungkapkan pria yang akrab disapa Hary Tanoe itu usai Musyawarah Nasional (Munas) PB POBSI 2023 di Hotel Lido Lake Resort, Kabupaten Bogor, Senin (11/12/2023).

"Tujuannya cuma satu bagaimana biliar bisa lebih memasyarakat dan prestasinya lebih meningkat dan mudah-mudahan bisa menghasikan juara dunia di periode kedua ini," kata Hary Tanoe, dikutip Senin (11/12/2023).

Selain itu, Hary Tanoe akan terus berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki biliar di Indonesia dari berbagai perspektif. Seperti dengan meningkatan kualitas wasit, pelatih dan lainnya.

Ketum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo

"Saya akan berusaha sebaik mungkin akan memperbaiki biliar di Indonesia dari berbagai prespektif baik dari wasitnya, pelatihnya. Kemudian juga medianya supaya memberitakan, kemudian juga konpetisinya lebih banyak lagi termasuk kompetisi internasional yang diselenggarakan di Indonesia," tegasnya.

Tak lupa, Hary Tanoe pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Munas yang hadir atas kepercayaannya kembali memimpin PB POBSI.

Halaman:
1 2
