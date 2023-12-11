Menpora Dito Ariotedjo Apresiasi Kinerja Hary Tanoesoedibjo sebagai Ketum PB POBSI

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, mengapresiasi kinerja Hary Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum PB POBSI. Salah satu yang disorot adalah keberhasilan POBSI di bawah kepemimpinan Hary untuk melewati tantangan berat seperti pandemi Covid-19.

Dito menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) PB POBSI 2023 yang digelar di Hotel Lido Lake Resort, Kabupaten Bogor, Senin (11/12/2023).

"Saya rasa POBSI ketika dipegang pak Hary Tanoe walaupun melewati masa tantangan waktu itu kita menghadapi pandemi tapi bisa kita lihat bagaimana POBSI secara organisasi berjalan dengan baik dan juga secara pembinaan dan juga pengembangan komitmennya sangat tinggi," kata Dito.

Hal itu dibuktikan dari berbagai perolehan kejuaraan dunia dan tingkat regional maupun Asia. Dimana, Indonesia banyak sekali yang mendapatkan predikat juara dan prestasi.