Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Menpora Dito Ariotedjo Apresiasi Kinerja Hary Tanoesoedibjo sebagai Ketum PB POBSI

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |14:22 WIB
Menpora Dito Ariotedjo Apresiasi Kinerja Hary Tanoesoedibjo sebagai Ketum PB POBSI
Menpora Dito Ariotedjo bersama Ketum POBSI Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI/Putra Ramadhani Astyawan)
A
A
A

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, mengapresiasi kinerja Hary Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum PB POBSI. Salah satu yang disorot adalah keberhasilan POBSI di bawah kepemimpinan Hary untuk melewati tantangan berat seperti pandemi Covid-19.

Dito menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) PB POBSI 2023 yang digelar di Hotel Lido Lake Resort, Kabupaten Bogor, Senin (11/12/2023).

Dito Ariotedjo

"Saya rasa POBSI ketika dipegang pak Hary Tanoe walaupun melewati masa tantangan waktu itu kita menghadapi pandemi tapi bisa kita lihat bagaimana POBSI secara organisasi berjalan dengan baik dan juga secara pembinaan dan juga pengembangan komitmennya sangat tinggi," kata Dito.

Hal itu dibuktikan dari berbagai perolehan kejuaraan dunia dan tingkat regional maupun Asia. Dimana, Indonesia banyak sekali yang mendapatkan predikat juara dan prestasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement