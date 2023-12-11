Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Main di BWF World Tour Finals 2023, Nomor 1 Tampil Anggun dengan Kebaya di Gala Dinner

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |19:36 WIB
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Main di BWF World Tour Finals 2023, Nomor 1 Tampil Anggun dengan Kebaya di Gala Dinner
Gregoria Mariska Tunjung bersama Jonatan Christie di gala dinner BWF World Tour Finals 2023. (Foto: PBSI)
A
A
A

TERDAPAT 5 pebulu tangkis supercantik yang main di BWF World Tour Finals 2023 yang akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, turnamen BWF World Tour Finals 2023 akan berlangsung di Hangzhou, China, pada 13-17 Desember 2023.

Para pebulutangkis terbaik di lima sektor pada tahun ini pun siap bersaing merebut gelar juara di turnamen penutup 2023 tersebut. Seperti biasanya, sebelum bersaing di lapangan, para pemain yang tampil di BWF World Tour Finals akan melakukan gala dinner alias makan malam bersama.

Dalam momen tersebut para atlet tampil menawan dengan memakai pakaian formal. Tentunya yang menjadi pusat perhatian adalah para atlet putri yang tampil anggun dan terlihat semakin supercantik. Setidaknya ada lima atlet yang mungkin menjadi perhatian utama dalam turnamen tersebut, lantas siapa saja?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Main di BWF World Tour Finals 2023:

5. Huang Yaqiong (China)

Huang Yaqiong

Huang merupakan ganda campuran andalan China. Bersama Zheng Siwei, Huang menduduki peringkat satu dunia di sektor ganda campuran.

Zheng/Huang pun lolos ke BWF World Tour Finals 2023 usai menempati peringkat kedua di ranking road to BWF World Tour Rank. Jadi, bisa dikatakan Huang kandidat kuat juara di turnamen edisi kali ini.

Sebelumnya Huang pun sudah dua kali menjuarai BWF World Tour Finals, tepatnya pada edisi 2019 dan 2022.

4. Jongkolphan Kititharakul (Thailand)

Jongkolphan Kititharakul

Jongkolphan sejatinya finis di urutan ke-11 pada ranking BWF World Tour Final 2023. Namun, karena tiga wakil China dan Jepang yang berada di 10 besar, maka Jongkolphan dan partner-nya Rawinda Prajongjai tetap lolos ke dalam 8 pasangan yang tampil di turnamen tersebut.

Sebab perlu diketahui hanya dua wakil dari satu negara yang berhak lolos ke BWF World Tour Finals. Jadi, Jongkolphan pun akan menghiasi dan meramaikan turnamen tersebut kal ini.

Halaman:
1 2 3
