Meski Musim 2023 Jadi Tahun Terbaiknya di MotoGP, Brad Binder Tidak Bahagia

STELLENBOSCH – MotoGP 2023 menjadi musim terbaik yang dirasakan pembalap Red Bull KTM, Brad Binder selama naik ke kelas tersebut pada 2020 silam. Namun, ternyata Binder justru tidak bahagia karena ia menilai dirinya bisa meraih hasil yang lebih baik di MotoGP 2023.

Untuk yang belum tahu, Binder finis di posisi keempat pada klasemen akhir pembalap MotoGP 2023. Itu adalah pencapaian terbaiknya selama mentas di MotoGP.

Akan tetapi, Binder ternyata tidak puas karena menilai kerap melakukan kesalahan sehingga gagal memaksimalkan peluang. Ia merasa bisa jauh lebih dari posisi empat jika mampu mengurangi kesalahan-kesalahan tersebut.

Binder sendiri mengamankan tempat keempat di klasemen akhir MotoGP 2023 dengan koleksi 293 poin. Hasil tersebut merupakan raihan terbaiknya selama empat musim berkompetisi di kelas utama.

Pencapaian itu tentunya tak lepas dari performanya yang cukup apik sepanjang musim. Pembalap asal Afrika Selatan itu mampu mengoleksi dua kemenangan sprint di GP Argentina dan Spanyol serta naik podium lima kali dalam balapan utama.

Binder pun menjadi pembalap non-Ducati terbaik di musim 2023 lalu. Walaupun memang dia belum mendapatkan kemenangannya lagi di MotoGP sejak kali terakhir melakukannya dalam aksi nekat di balapan basah di Austria pada 2021 silam.

Karena itu, Binder tak terlalu puas dengan hasil yang didapatnya di MotoGP 2023. Pasalnya, dia menilai performanya bisa lebih apik lagi jika tak melakukan banyak kesalahan dan membuang-buang peluang untuk naik podium dan meraih kemenangan.

“Sejujurnya, saya berharap lebih banyak musim ini. Saya merasa kami mampu melakukan lebih banyak lagi. Tapi saya membuat banyak kesalahan dan melewatkan banyak peluang,” kata Binder dilansir dari Speedweek, Senin (11/12/2023).