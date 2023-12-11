Meski Sudah Berpisah, Marc Marquez Tak Tutup Kemungkinan Balik ke Honda Lagi

MOTEGI – Marc Marquez dan Repsol Honda memang sudah resmi bercerai di pengujung MotoGP 2023. Namun, Marquez yang kini membela Gresini Ducati itu mengaku tak menutup kemungkinan kembali ke Honda di masa depan.

The Baby Alien -julukan Marquez- telah menutup penampilan balapnya dengan Repsol Honda pada GP Valencia 2023 lalu setelah 11 musim bersama. Lalu, dia melakukan tes pascamusim dengan tim barunya, Gresini Ducati, di Sirkuit Ricardo Tormo dan menjalani operasi arm pump di Madrid tengah pekan ini.

Kendati tangannya masih dibalut perban, Marquez masih menyempatkan diri untuk hadir dalam acara tahunan Honda, yakni Honda Thanks Day di Sirkuit Motegi, Jepang, pada akhir pekan lalu. Ribuan fans pun masih menyambutnya dengan hangat walau dirinya tak lagi bersama Honda.

Kesempatan itu pun digunakan oleh juara MotoGP enam kali itu untuk memberikan pidato perpisahannya dengan Honda. Dia menyampaikan pesan menyentuh untuk tim yang sudah dibelanya sejak debut di MotoGP pada 2013 silam tersebut.

“Tahun ini sangat spesial bagi saya karena, seperti yang Anda tahu, jalan kita akan terpisah. Kita akan lihat apakah kita bisa bertemu lagi di masa depan,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Senin (11/12/2023).

“Kami telah memenangkan enam gelar juara dunia bersama dalam sebelas tahun ini, kami telah mencapai hal-hal besar dan tumbuh bersama. Senang rasanya menjadi bagian dari keluarga besar ini,” tambahnya.