Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Meski Sudah Berpisah, Marc Marquez Tak Tutup Kemungkinan Balik ke Honda Lagi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |00:01 WIB
Meski Sudah Berpisah, Marc Marquez Tak Tutup Kemungkinan Balik ke Honda Lagi
Marc Marquez mengaku masih ingin bela Honda di masa depan. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

MOTEGI Marc Marquez dan Repsol Honda memang sudah resmi bercerai di pengujung MotoGP 2023. Namun, Marquez yang kini membela Gresini Ducati itu mengaku tak menutup kemungkinan kembali ke Honda di masa depan.

The Baby Alien -julukan Marquez- telah menutup penampilan balapnya dengan Repsol Honda pada GP Valencia 2023 lalu setelah 11 musim bersama. Lalu, dia melakukan tes pascamusim dengan tim barunya, Gresini Ducati, di Sirkuit Ricardo Tormo dan menjalani operasi arm pump di Madrid tengah pekan ini.

Kendati tangannya masih dibalut perban, Marquez masih menyempatkan diri untuk hadir dalam acara tahunan Honda, yakni Honda Thanks Day di Sirkuit Motegi, Jepang, pada akhir pekan lalu. Ribuan fans pun masih menyambutnya dengan hangat walau dirinya tak lagi bersama Honda.

Kesempatan itu pun digunakan oleh juara MotoGP enam kali itu untuk memberikan pidato perpisahannya dengan Honda. Dia menyampaikan pesan menyentuh untuk tim yang sudah dibelanya sejak debut di MotoGP pada 2013 silam tersebut.

Marc Marquez jajal motor Ducati

“Tahun ini sangat spesial bagi saya karena, seperti yang Anda tahu, jalan kita akan terpisah. Kita akan lihat apakah kita bisa bertemu lagi di masa depan,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Senin (11/12/2023).

“Kami telah memenangkan enam gelar juara dunia bersama dalam sebelas tahun ini, kami telah mencapai hal-hal besar dan tumbuh bersama. Senang rasanya menjadi bagian dari keluarga besar ini,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement