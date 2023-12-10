Hentikan Penantian 18 Tahun, Tim Putri Petrokimia Gresik Sabet Gelar Juara Livoli Divisi Utama 2023!

TIM putri Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia sukses menyabet gelar juara Livoli Divisi Utama 2023. Kepastian itu didapat usai mereka meraih kemenangan di babak grand final dengan mengalahkan TNI AU 3-0.

Duel tim putri Petrokimia Gresik vs TNI AU digelar di GOR Joyoboyo, Kediri, pada Sabtu 9 Desember 2023. Mereka menang dengan rincian skor 25-21, 25-23, dan 25-16.

Hasil ini membuat Petrokimia Gresik menghentikan penantian selama 18 tahun lamanya. Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia akhirnya bisa menjuarai Livoli Divisi Utama 2023.

Kemenangan Mediol Stiovanny Yoku dkk sekaligus menjadi pembalasan dari dua kekalahan yang mereka alami pada dua putaran final four. Hal itu terjadi pada putaran pertama dan kedua babak empat besar.

Ini menjadi gelar juara kedua kalinya yang diraih Petrokimia setelah gelar pertama direbut pada 2005 atau 18 tahun silam. Gelar itu semakin lengkap dengan terpilihnya spiker mereka, Putri Nur Hidayati Agustin sebagai Pemain Masa Depan Livoli Divisi Utama 2023 dengan menerima piala dan hadiah uang pembinaan sebesar Rp5 juta.

Sebagai itu, Petrokimia berhak memperoleh piala dan hadiah uang pembinaan sebesar Rp50 juta. TNI AU pun mendapat piala dan hadiah uang uang pembinaan Rp30 juta.

Sedangkan peringkat ketiga, ini ditempati tim putri TNI AL. Mereka menundukkan Popsivo Polwan dengan skor (25-23, 22-25, 25-20, 25-17) pada laga perebutan tempat ketiga.

Penampilan Petrokimia pada laga final jauh lebih solid dibanding dua pertemuan sebelumnya dengan TNI AU di babak empat besar. Terutama sisi receive (penerimaan bola servis) dan blok yang rapat.

Kendati begitu, set pertama berlangsung cukup alot. TNI AU yang punya modal bagus berusaha menekan, tapi anak-anak Petrokimia bisa meredamnya dan mengambil set pembuka dengan skor 25-21.

TNI AU mencoba bangkit pada set kedua, tetapi Petrokimia tidak goyah dan terus menjaga jarak poin dari lawannya. Meski sempat unggul 23-21, para pemain TNI AU justru lengah. Petrokimia bisa membalikkan situasi setelah receive lawannya tidak sempurna. Petro kembali menang 25-23.

Set ketiga menjadi penampilan antiklimak TNI AU. Mereka banyak melakukan kesalahan sendiri dan membuat Gresik Petrokimia memimpin jauh dalam perolehan poin hingga menang mudah 25-16.