HOME SPORTS MOTOGP

Setelah Ramai Nasi Goreng, Fabio Quartararo Kini Minta Ditelfon Dua Lipa!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |05:16 WIB
Setelah Ramai Nasi Goreng, Fabio Quartararo Kini Minta Ditelfon Dua Lipa!
Fabio Quartararo ternyata menggemari Dua Lipa (Foto: Instagram/@fabioquartararo20)
A
A
A

SETELAH ramai nasi goreng, Fabio Quartararo kini minta ditelfon Dua Lipa. Rupanya pembalap tim Monster Energy Yamaha itu nge-fans dengan diva asal Inggris tersebut.

Quartararo sempat bikin heboh ketika membela nasi goreng di hadapan host MotoGP bernama Fran Wyld dalam sebuah wawancara. Sebab, perempuan berpaspor Inggris itu menyebut nasi goreng merupakan makanan klasik Malaysia.

Fabio Quartararo

Sontak, Quartararo langsung mengoreksi ucapan sang Manajer Komunikasi Dorna Sports itu. Pembalap asal Prancis tersebut yakin betul nasi goreng merupakan makanan khas Indonesia.

Tak hanya itu, Quartararo juga sempat ditanya apakah merupakan penggemar Taylor Swift yang disebut Swifties. El Diablo sempat tidak tahu apa arti Swifties sampai harus dijelaskan oleh Wyld.

Setelah diberi penjelasan, Quartararo lalu mengatakan bukan penggemar Swift. Dia justru mengaku sebagai penggemar rapper Rihanna dan Dua Lipa!

"Swifties? Sejujurnya tidak," jawab Quartararo ketika mendapat pertanyaan, dilansir dari video di akun Twitter @motogpontnt, Minggu (12/10/2023).

Halaman:
1 2
