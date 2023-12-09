Fabio Quartararo Dicintai Masyarakat Indonesia Gara-Gara Tolak Klaim Nasi Goreng dari Malaysia

Fabio Quartararo dipuji netizen Indonesia karena sebut nasi goreng dari Indonesia (Foto: Twitter/FabioQ20)

FABIO Quartararo dicintai masyarakat Indonesia gara-gara tolak klaim nasi goreng dari Malaysia. Para netizen Indonesia di TikTok memberi pujian kepada pembalap MotoGP asal Prancis tersebut.

El Diablo – julukan Quartararo – tengah menjadi perbincangan di media sosial selama beberapa hari terakhir. Sebab, sang juara dunia 2021 itu menolak menyebut nasi goreng berasal dari Malaysia.

Quartararo melaksanakan wawancara dengan MotoGP yang viral di akun TikTok @skyegpid. Selagi pewawancara mengusulkan nasi goreng sebagai makanan Malaysia, Quartararo menyadari bahwa sajian tersebut berasal dari Indonesia.

“Apa makanan Malaysia terfavorit kamu?” tanya sang pewawancara dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok @skyegpid. “Kamu punya saran tidak? Saya tidak begitu tahu namanya,” jawab Quartararo.

“Nasi goreng adalah makanan klasik Malaysia,” kata sang pewawancara. “Tapi itu [nasi goreng] dari Indonesia, kan?” jawab Quartararo.