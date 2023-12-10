Bos Trackhouse Racing Tak Sabar Lihat Kiprah Timnya di MotoGP 2024: Ini Adalah Momen Tak Terlupakan!

BOS Trackhouse Racing, Justin Marks, tak sabar lihat kiprah timnya di MotoGP 2024. Trackhouse Racing akan menjadi tim satelit Aprilia untuk musim depan.

Trackhouse resmi diumumkan sebagai tim satelit Aprilia pada Selasa (5/12/2023) lalu. Mereka mengambil alih posisi Cryptodata RNF yang tak mendapatkan izin balap karena serangkaian pelanggaran finansial.

Tim asal Amerika Serikat itu sudah lebih dulu dikenal sebagai tim balap mobil NASCAR yang berada di bawah naungan Trackhouse Entertainment Group sejak didirikan pada 2020 silam. Kini, mereka melebarkan sayap ke ajang MotoGP dan memiliki kontrak selama tiga tahun ke depan dengan Aprilia.

Marks pun sangat senang timnya bisa berkompetisi di MotoGP mulai tahun depan. Sebab menurutnya, ini adalah momen yang tak terlupakan bagi Trackhouse karena terjunnya mereka ke dunia balap motor merupakan bagian dari salah satu tujuan mereka untuk menjadi salah satu tim balap paling top di dunia.

“Ini adalah momen yang tak terlupakan bagi Trackhouse Entertainment Group. Sudah menjadi etos Trackhouse sejak hari pertama keberadaan kami untuk memiliki visi dan kemudian bekerja dengan antusiasme dan semangat yang diperlukan untuk menjadi salah satu perusahaan hiburan motorsport paling berharga di dunia,” kata Marks dilansir dari Speedweek, Sabtu (9/12/2023).

“Masuknya kami ke Kejuaraan Dunia MotoGP adalah langkah lebih lanjut dalam mewujudkan visi ini,” tambahnya.