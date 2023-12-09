Marc Marquez Berpeluang Promosi ke Tim Pabrikan Ducati di MotoGP 2025

BORGO PANIGALE – Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, mengatakan Marc Marquez memiliki peluang untuk promosi ke Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Pasalnya, mereka juga belum menentukan soal siapa sosok yang akan mengisi kursi di tim pabrikan pada musim itu.

Seperti diketahui, Marquez telah memutuskan angkat kaki dari Repsol Honda dengan merapat ke tim satelit Ducati, Gresini Ducati. Diketahui, pembalap berjuluk The Baby Alien itu terikat kontrak selama satu tahun. Yang artinya, dia akan bersama Ducati hanya pada MotoGP 2024.

Tapi fakta menariknya, mayoritas kontrak para rider termasuk rider Ducati akan habis pada 2024. Namun pastinya, tim yang bermarkas di Borgo Panigale itu akan mengutamakan sosok Francesco Bagnaia yang telah berhasil membawa Ducati Lenovo juara dua kali beruntun.

Sementara itu, akan dilihat lebih lanjut lagi perihal sosok yang akan menjadi tandem Bagnaia. Itu semua tergantung pada performa di kompetisi musim 2024. Ducati sendiri memiliki rider tangguh seperti Jorge Martin yang bersaing ketat dengan Bagnaia dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga kalau Enea Bastianini akan dipertahankan jika performanya ciamik di musim 2024. Begitu juga dengan Marquez yang masuk dalam daftar kursi tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2025. Kembali lagi, semua itu tergantung dari performa mereka di musim depan.

“Mengingat kami belum menentukan pembalap untuk musim 2025, saya dapat mengatakan tanpa masalah bahwa Marc akan menjadi salah satu kandidat untuk tim resmi,” ungkap Ciabatti, dikutip dari GPone, Sabtu (9/12/2023).