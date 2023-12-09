Cara agar Gregoria Mariska Bisa Kalahkan Ratu Bulu Tangkis Dunia An Se Young hingga Tai Tzu Ying

TUNGGAL putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, dapat tips untuk bisa kalahkan ratu bulu tangkis dunia, An Se Young, hingga Tai Tzu Ying. Tips itu dibeberkan oleh Kabid Binpres PBSI, Rionny Mainaky.

Gregoria diketahui mengalami peningkatan performa yang cukup signifikan sepanjang 2023. Dia mencatatkan hasil terbaik sejauh ini dalam kariernya dengan mengemas dua gelar juara pertamanya di ajang BWF World Tour, yakni Spain Masters 2023 dan Kumamoto Masters Japan 2023.

Sejalan dengan itu, ranking Gregoria pun terus naik. Dia kini berada di urutan tujuh dunia dalam ranking BWF.

Selain itu, hampir semua pemain yang ada di ranking 10 besar dunia sudah pernah dikalahkan Gregoria. Teranyar, ada tunggal putra andalan China sekaligus peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Chen Yu Fei.

Gregoria sukses membungkam Chen Yu Fei kala berhadapan di final Kumamoto Masters Japan 2023. Kala itu, dia menang dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-12.

Namun, masih ada dua pemain top 10 yang belum mampu ditumbangkan Gregoria. Mereka adalah yaitu An Se Young dan Tai Tzu Ying.

Gregoria memiliki rekor buruk kala melawan ratu bulu tangkis dunia, An Se Young. Catatan rekor pertemuannya adalah 0-8. Sementara itu, melawan sang jagoan Taiwan, Tai Tzu Ying, rekor pertemuannya adalah 0-5.