Penyebab Luca Marini Diprediksi Jorge Lorenzo Kesulitan di Repsol Honda pada MotoGP 2024

PENYEBAB Luca Marini diprediksi Jorge Lorenzo kesulitan di Repsol Honda pada MotoGP 2024 akan diulas dalam artikel ini. Menurut Lorenzo, Marini yang memiliki tinggi badan yang menjulang tidak cocok dengan motor Honda yang merupakan salah satu motor terkecil di grid.

Lorenzo mengatakan seperti itu bukan tanpa alasan. Sebab, dia yang sempat membela Repsol Honda sudah pernah merasakan sendiri bagaimana sulitnya mengakali hal tersebut. Terlebih, postur tinggi dia tidak lebih tinggi dari Marini.

“Dia sangat tinggi dan Honda adalah salah satu motor terkecil di grid. Saya tidak tahu bagaimana dia akan melakukannya," ucap Lorenzo, dikutip dari Corsedimoto, Sabtu (9/12/2023).

"Tinggi Luca hampir 1,90 meter, saya 1,72 dan saya merasa tidak nyaman dengan kaki saya di motor itu," sambungnya.