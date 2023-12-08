Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo Kritik Pedas Luca Marini yang Mau Gantikan Marc Marquez di Repsol Honda: Sebuah Kesalahan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |14:41 WIB
Jorge Lorenzo Kritik Pedas Luca Marini yang Mau Gantikan Marc Marquez di Repsol Honda: Sebuah Kesalahan!
Jorge Lorenzo dan Marc Marquez di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MANTAN pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, kritik pedas keputusan Luca Marini yang mau gantikan Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2024. Menurutnya, Luca Marini telah mengambil keputusan yang salah.

Seperti diketahui, Marini secara mengejutkan merapat ke Repsol Honda untuk MotoGP 2024. Adik dari Valentino Rossi itu menggantikan kursi Marc Marquez yang berlabuh ke Gresini Ducati.

Luca Marini

Pindahnya Marini ke Repsol Honda cukup menyita perhatian. Karena kita tahu, performanya bersama Mooney VR46 yang merupakan tim satelit Ducati cukup ciamik. Lain cerita dengan Honda yang performanya ancur-ancuran dalam beberapa tahun terakhir.

Lorenzo sampai mengatakan bahwa Marini telah melakukan sebuah kesalahan karena memutuskan hengkang dari Ducati dan memilih hijrah ke Honda. Dia bahkan menilai kalau rider asal Italia itu pindah karena tergiur faktor uang, bukan dari seberapa bagus motor yang akan ditungganginya.

“Saya rasa itu sebuah kesalahan. Rasa putus asa Honda menciptakan peluang kontraktual dan level ekonomi yang baik, yang sulit untuk ditolak oleh Marini,” kata Lorenzo, dikutip dari Corsedimoto, Jumat (8/12/2023).

“Kalau saya jadi dia, saya bakal memprioritaskan memiliki motor terbaik untuk menunjukkan potensi saya dan merebut gelar dunia,” sambungnya.

