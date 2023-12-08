Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Diprediksi Kesulitan di MotoGP 2024, Gara-Gara Marc Marquez?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |15:01 WIB
Francesco Bagnaia Diprediksi Kesulitan di MotoGP 2024, Gara-Gara Marc Marquez?
Francesco Bagnaia diprediksi menghadapi tahun yang sulit pada MotoGP 2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia diprediksi kesulitan di MotoGP 2024. Sebab, pesaingnya bertambah seiring dengan kepindahan Marc Marquez ke Gresini Ducati.

Pecco – sapaan Bagnaia – sukses keluar sebagai peraih gelar juara dunia pada MotoGP 2023. Itu merupakan gelar juara dunia keduanya di kelas MotoGP setelah tahun 2022.

Francesco Bagnaia

Bagnaia menjadi juara dunia setelah bersaing sengit dengan Jorge Martin hingga seri terakhir. Selain itu, Marco Bezzecchi juga pernah menjadi salah satu pembalap yang mengancam pada pertengahan musim.

Keduanya diperkirakan bakal menjadi pesaing Bagnaia lagi pada MotoGP 2024 lagi. Hal itu diungkap oleh CEO Ducati Claudio Domenicali.

Selain itu, penampilan Fabio Di Giannantonio pada akhir musim 2023 juga membuktikan kelasnya. Sang pembalap yang baru meninggalkan Gresini Ducati tersebut akan tetap mengendarai Desmodici bersama Mooney VR46 Ducati pada musim depan.

Ancaman utama datang dari Marc Marquez. Meski hanya mengendarai Desmodici bekas Johann Zarco untuk Gresini Ducati pada musim depan, sang pembalap berjuluk The Baby Alien merupakan kandidat kuat untuk perburuan gelar juara dunia.

Domenicali pun memperkirakan bahwa Pecco akan menghadapi persaingan sengit untuk musim depan. Terutama, karena para pesaing tersebut.

Halaman:
1 2

