HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Indonesia, Jorge Martin Gagal Jadi Juara Dunia MotoGP 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |22:17 WIB
Gara-Gara Indonesia, Jorge Martin Gagal Jadi Juara Dunia MotoGP 2023
Jorge Martin (Pramac Ducati) merasa gagal juara dunia MotoGP 2023 karena Sirkuit Mandalika (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
GARA-GARA Indonesia, Jorge Martin gagal jadi juara dunia MotoGP 2023. Hal itu diakui oleh pembalap berjuluk Martinator tersebut dalam sebuah wawancara “El Hormiguero” di Antena 3, Spanyol.

Seperti diketahui, gelaran MotoGP 2023 secara resmi telah berakhir dengan pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia yang keluar sebagai juara. Dia meraih titel kedua secara beruntun dengan mengalahkan Martin di papan klasemen MotoGP 2023.

Jorge Martin (Pramac Ducati) melaju di Sirkuit Internasional Mandalika pada MotoGP Mandalika 2023 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

Ya, di antara semua pembalap MotoGP lain, Martin bisa dibilang yang paling kesal dengan hasil Bagaimana tidak? Sepanjang paruh kedua musim ini, dia mampu bersaing ketat untuk memperebutkan gelar juara.

Nahas, di beberapa seri terakhir, performanya sedikit goyah. Bahkan, tepat pada seri terakhir MotoGP Valencia 2023, Martin justru harus terjatuh di lap keenam. Hal itu lantas membuat harapannya menjadi juara dunia pupus begitu saja.

"Saya sangat menyukai putaran terakhir di Valencia. Ada banyak penggemar dan setelah kemenangan di Sprint Race pada hari Sabtu, semua orang bernyanyi, 'Ya, kita bisa melakukannya,'" kata Martin di wawancara El Hormiguero dilansir dari GPOne, Jumat (8/12/2023).

Lebih lanjut, pembalap berusia 25 tahun itu merasa balapan di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), adalah awal mula kegagalannya. Saat itu, dia sempat unggul 10 detik dari lawan-lawannya.

Namun, sikap jemawa membuat Martin lengah. Pembalap asal Spanyol itu terjatuh di putaran ke-13 sehingga tak mendapat satu poin pun.

1 2
