Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bawa-Bawa Mandalika dan Australia, Jorge Martin Curhat Penyesalan Gagal Juara MotoGP 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |20:38 WIB
Bawa-Bawa Mandalika dan Australia, Jorge Martin Curhat Penyesalan Gagal Juara MotoGP 2023
Jorge Martin kala mentas di MotoGP. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID – Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, curhat penyesalan gagal juara MotoGP 2023. Dia pun membawa-bawa balapan di MotoGP Mandalika dan juga Australia 2023.

Menurutnya, hasil dalam dua balapan tersebutlah yang sebenarnya membuat Jorge Martin sangat menentukan dirinya bisa juara atau tidak di MotoGP 2023. Martin sendiri harus puas menjadi runner up MotoGP 2023 setelah kalah dalam pertarungan terakhir di GP Valencia dalam balapan utama yang dramatis.

Jorge Martin

Setelah berhasil memenangkan sprint di Sirkuit Ricardo Tormo, Martin malah mengalami kecelakaan dalam balapan penuh. Alhasil, dia akhirnya kalah dengan selisih 39 poin dari sang juara, Francesco Bagnaia.

Akan tetapi, Martinator -julukan Jorge Martin- sadar bahwa kecelakaan di Valencia bukanlah menjadi penyebab utama kekalahannya dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023 dari Bagnaia. Namun, hal itu terjadi karena kesalahan yang dibuatnya di GP Indonesia dan Australia.

Rider asal Spanyol itu menilai kala itu dirinya merasa terlalu percaya diri. Alhasil, dia merasa bisa memenangkan balapan dengan cara apapun sekalipun memilih ban yang berbeda dengan pembalap lainnya.

“Itu (GP Mandalika dan Australia) adalah balapan yang bisa mengubah posisi saya, memimpin atau tertinggal 27 poin, itulah intinya. Tampil sangat apik pada saat itu mungkin membuat saya terlalu percaya diri,” ujar Martin, dilansir dari Speedweek, Kamis (7/12/2023).

“Saya berkata pada diri sendiri, 'Saya bisa unggul lima detik, saya bisa menang dengan ban berbeda, saya bisa melakukan apa pun yang saya inginkan'. Tapi di sini kita berada di MotoGP dan itu tidak mungkin. Anda harus sangat menyadari posisi Anda dan berusaha untuk selalu memiliki alat yang sama dengan rival Anda,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement