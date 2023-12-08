Curhat Enea Bastianini Setelah Gagal Bersinar di Musim Debutnya Bersama Ducati Lenovo pada MotoGP 2023

CURHAT Enea Bastianini setelah gagal bersinar di musim debutnya bersama Ducati Lenovo pada MotoGP 2023 akan dibahas di sini. Cedera yang dialaminya pada awal musim benar-benar membuat pembalap berjuluk The Beast itu kesulitan hingga merasa berada di titik terendahnya.

Ada harapan tinggi untuk Bastianini ketika direkrut tim pabrikan Ducati setelah bersinar bersama Gresini Ducati pada 2022. Namun, dari 20 seri balapan, dia hanya mengikuti 12 di antaranya dan finis pada delapan di antaranya.

Mantan pembalap Gresini Ducati itu mengalami cedera cukup parah sebanyak dua kali. Pertama, dia terjatuh di seri Portugal usai mengalami insiden dengan Luca Marini sehingga membuatnya harus absen lima balapan beruntun.

Kemudian dia comeback di seri Italia. Tapi setelah itu nasib sial harus kembali dialami Bastianini karena lagi-lagi dia mengalami cedera setelah mengalami insiden di seri Catalunya.

Bastianini harus menjalani operasi pada pergelangan kiri serta tangan kirinya yang patah. Pembalap berumur 25 tahun ini baru kembali beraksi pada seri Indonesia yang berlangsung di Sirkuit Mandalika.

Disebut, dua momen itu menjadi momen pahit bagi Bastianini. Pada kecelakaan yang pertama, pembalap kelahiran Rimini, Italia, itu cukup kesulitan untuk bisa pulih dari cederanya.

“Ada dua momen kritis. Pemulihan dari cedera bahu yang mengkhawatirkan saya. Saya tidak bisa kembali mendapatkan kekuatan saya,” ujar Bastianini, dilansir dari Motosan, Kamis (7/12/2023).