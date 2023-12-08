Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Gagal Rebut Runner-up Konstruktor F1 2023, Fred Vasseur Tetap Bangga dengan Duo Scuderia Ferrari

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |12:09 WIB
Gagal Rebut Runner-up Konstruktor F1 2023, Fred Vasseur Tetap Bangga dengan Duo Scuderia Ferrari
Duo Scuderia Ferrari, Charles Leclerc (berdiri) dan Carlos Sainz Jr, bersalaman di F1 GP Las Vegas 2023 (Foto: Reuters/Gary A. Vasquez)
A
A
A

MARANELLO - Fred Vasseur tetap memuji penampilan duo Scuderia Ferrari, Charles Leclerc dan Carlos Sainz Jr, pada F1 2023. Menurut sang tim prinsipal, kegagalan mencapai runner-up konstruktor adalah kesalahan seluruh awak The Prancing Horse.

Ferrari mampu meraih empat kemenangan dan 20 podium lewat Leclerc dan Sainz di F1 2022 yang membawa mereka menjadi runner-up klasemen kontstruktor di bawah Red Bull Racing. Hasil tersebut membuat tim asal Italia itu menatap musim 2023 dengan penuh percaya diri.

Duo Scuderia Ferrari Charles Leclerc dan Carlos Sainz Jr melaju pada F1 GP Jepang 2023 (Foto: Reuters/Androniki Christodoulou)

Akan tetapi, kenyataan malah jauh dari harapan. Red Bull semakin mendominasi dengan 21 kemenangan dan 30 podium dari 22 seri yang ada. Ferrari hanya meraih sembilan podium dan satu kemenangan musim lalu.

Bahkan, akhirnya Ferrari finis di peringkat tiga klasemen akhir konstruktor F1 2023 dengan koleksi 406 poin. Mereka disalip oleh Mercedes AMG Petronas dengan keunggulan hanya tiga poin, meski tak sekali pun menang dan hanya delapan kali naik podium.

Kendati demikian, Vasseur tetap memuji penampilan Leclerc dan Sainz di F1 2023. Dia percaya mereka berkembang sebagai sebuah tim sepanjang musim lalu.

