5 Rival Terberat Taufik Hidayat Sewaktu Aktif Bermain, Nomor 1 Raja Bulu Tangkis Malaysia!

5 rival terberat Taufik Hidayat sewaktu aktif bermain menarik dikulik. Sebab, pebulu tangkis tunggal putra ini sukses mengukir karier cemerlang sehingga jadi salah satu tunggal putra terbaik dunia.

Ada sederet gelar juara yang berhasil diraih Taufik Hidayat sepanjang kariernya. Di antaranya, ada medali emas Olimpiade Athena 2004.

Dalam perjalanan kariernya, ada sejumlah pebulu tangkis top dunia yang jadi rival berat Taufik Hidayat. Siapa saja? Berikut 5 rival terberat Taufik Hidayat sewaktu aktif bermain.

5. Wong Choong Han





Salah satu rival terberat Taufik Hidayat sewaktu aktif bermain adalah Wong Choong Han. Pebulu tangkis yang satu ini berasal dari Malaysia.

Sepanjang karier Taufik Hidayat, dia tercatat telah berduel dengan Wong Choong Han sebanyak 9 kali. Hasilnya, Taufik Hidayat hanya berhasil menang 3 kali yang terjadi di BWF World Championships 2001, Singapore Open 2001, dan Olimpiade Athena 2004.

Untuk bisa menang, Taufik Hidayat pun harus bertarung sengit hingga tiga gim. Salah satunya terjadi di BWF World Championships 2001. Tunggal putra Indonesia itu menang dengan skor 15-10, 11-15, dan 15-7.

Selebihnya, Taufik Hidayat harus terus menelan kekalahan, termasuk di pertemuan terakhir mereka yang terjadi di Malaysia Open Grand Prix Gold 2010. Kala itu, Taufik Hidayat yang berstatus unggulan kedua tumbang dengan skor 15-21 dan 22-24.

4. Lee Hyun-il





Lalu, ada Lee Hyun-il. Dia merupakan salah satu tunggal putra terbaik dari Korea Selatan. Taufik Hidayat pun tampak sulit mengalahkan kegarangan tunggal putra satu ini kala bersua di berbagai pertandingan.

Secara rekor pertemuan, Lee Hyun-il unggul 4-1 atas Taufik Hidayat. Kemenangan satu-satunya Taufik Hidayat terjadi di BWF World Championships 2001 dengan skor 15-21, 4-15, dan 15-5. Selebihnya, Taufik Hidayat terus tumbang.