Pemilik Ungkap Alasan Tim Trackhouse Racing Mentas di MotoGP 2024

NOALE - Pemilik tim Trackhouse Racing, Justin Marks, senang bisa ikut berkecimpung di MotoGP mulai tahun depan. Pria yang juga menjabat sebagai pemilik Trackhouse Entertainment Group itu yakin ajang balap MotoGP punya potensi untuk semakin bertumbuh.

Trackhouse Racing resmi menjadi tim satelit Aprilia di MotoGP pada Selasa 5 Desember 2023. Mereka mengambil alih posisi yang ditinggalkan oleh CryptoDATA RNF MotoGP Team, yang tak mendapatkan izin membalap tahun depan karena serangkaian pelanggaran masalah keuangan.

Tim asal Amerika Serikat itu sudah lebih dulu dikenal sebagai tim balap mobil NASCAR yang berada di bawah naungan Trackhouse Entertainment Group sejak didirikan pada 2020. Kini, mereka melebarkan sayap ke ajang MotoGP dan memiliki kontrak selama tiga tahun ke depan dengan Aprilia.

Namun, di luar trek balap, Trackhouse Racing telah diakui sebagai merek yang progresif, berorientasi pada pemasaran, mengungkapkan ide-ide baru untuk menyajikan olahraga kepada para penggemar. Musisi kenamaan, Pitbull, merupakan salah satu partner mereka.

Mr. Worldwide -julukan Pitbull- telah merancang pakaian tim, membawa tim lebih dekat dengan para penggemar lewat media sosial dan menjadikan hiburan di trek sebagai hal yang lumrah disaksikan sepanjang musim. Dengan modal tersebut, Marks tak ragu memboyong Trackhouse untuk berkompetisi di MotoGP.

“Kami merasa MotoGP berada pada posisi yang tepat untuk memberikan pertumbuhan besar-besaran di tahun-tahun mendatang, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga secara internasional,” kata Marks dilansir dari Speedweek, Kamis (7/12/2023).