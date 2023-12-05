Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Aprilia Resmi Gandeng Tim Satelit Baru untuk Gantikan Cryptodata RNF Racing

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |23:50 WIB
Aprilia Resmi Gandeng Tim Satelit Baru untuk Gantikan Cryptodata RNF Racing
Miguel Oliveira akan membalap bersama Trackhouse di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

NOALE – Aprilia resmi menggandeng tim satelit baru untuk menggantikan CryptoDATA RNF Racing pada MotoGP 2024 mendatang. Adalah tim balap asal Amerik Serikat, Trackhouse Racing yang bakal mengambil alih tim satelit merek asal Italia itu.

Trackhouse mengambil alih seluruh kontrak tim satelit Aprilia di MotoGP serta pembalap dan seluruh tim teknis yang sebelumnya telah ada. Dengan begitu, mereka akan membalap bersama Miguel Oliveira dan Raul Fernandez.

“@trackhousemotogp mendarat di MotoGP! Tim Amerika itu akan menjalankan mesim Aprilia dengan @88migueloliveira dan @raulfernandez_25,” tulis pernyataan resmi MotoGP di Instagram mereka, @motogp, Selasa (5/12/2023).

Trackhouse sendiri merupakan tim balap yang dimiliki oleh pengusaha asal Amerika Serikat, Justin Marks, yang berada di bawah naungan Trackhouse Entertainment Group. Mereka dikenal sebagai salah satu tim yang berkompetisi di ajang NASCAR.

Sebelumnya, Komite Seleksi MotoGP yang terdiri dari anggota FIM, IRTA dan Dorna Sports telah memutuskan untuk tak memberikan izin kepada CryptoDATA RNF untuk membalap pada MotoGP 2024. Pasalnya, mereka dianggap telah melakukan pelanggaran berulang dan pelanggaran Perjanjian Partisipasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement