Aprilia Resmi Gandeng Tim Satelit Baru untuk Gantikan Cryptodata RNF Racing

NOALE – Aprilia resmi menggandeng tim satelit baru untuk menggantikan CryptoDATA RNF Racing pada MotoGP 2024 mendatang. Adalah tim balap asal Amerik Serikat, Trackhouse Racing yang bakal mengambil alih tim satelit merek asal Italia itu.

Trackhouse mengambil alih seluruh kontrak tim satelit Aprilia di MotoGP serta pembalap dan seluruh tim teknis yang sebelumnya telah ada. Dengan begitu, mereka akan membalap bersama Miguel Oliveira dan Raul Fernandez.

“@trackhousemotogp mendarat di MotoGP! Tim Amerika itu akan menjalankan mesim Aprilia dengan @88migueloliveira dan @raulfernandez_25,” tulis pernyataan resmi MotoGP di Instagram mereka, @motogp, Selasa (5/12/2023).

Trackhouse sendiri merupakan tim balap yang dimiliki oleh pengusaha asal Amerika Serikat, Justin Marks, yang berada di bawah naungan Trackhouse Entertainment Group. Mereka dikenal sebagai salah satu tim yang berkompetisi di ajang NASCAR.

Sebelumnya, Komite Seleksi MotoGP yang terdiri dari anggota FIM, IRTA dan Dorna Sports telah memutuskan untuk tak memberikan izin kepada CryptoDATA RNF untuk membalap pada MotoGP 2024. Pasalnya, mereka dianggap telah melakukan pelanggaran berulang dan pelanggaran Perjanjian Partisipasi.