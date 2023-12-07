Fantastis! Gaji Max Verstappen di Setiap Lap F1 2023 Setara Bayaran Mingguan Bintang Manchester United Alejandro Garnacho

BINTANG Formula 1 (F1), Max Verstappen, punya bayaran fantastis. Gaji Max Verstappen di setiap lap F1 2023 setara bayaran mingguan bintang Manchester United, Alejandro Garnacho.

Dilansir dari Express, Kamis (7/12/2023), Verstappen menjadi pembalap F1 dengan bayaran tertinggi tahun ini. Jumlah uang yang dihasilkan pembalap Red Bull Racing itu tak main-main, yakni mencapai 55 juta poundsterling atau setara dengan Rp1,077 triliun.

Angka tersebut didapat Verstappen dari gaji pokoknya sebesar 35 juta poundsterling (sekira Rp685,3 miliar). Kemudian, ada bonus yang diraihnya sebesar 20 juta poundsterling atau sekira Rp391,6 miliar.

Pendapatan Verstappen jauh di atas pembalap Mercedes-AMG Petronas, yakni Lewis Hamilton, yang berada di angka 43 juta poundsterling (sekira Rp842 miliar) di posisi kedua. Serta pembalap Aston Martin, Fernando Alonso, yang ada di urutan ketiga usai menghasilkan 26 juta poundsterling (Rp509 miliar).

Nah, Verstappen yang menyelesaikan 1.325 lap atau putaran sepanjang 22 seri F1 2023 pun diketahui sukses keluar sebagai juara. Jika mengacu pada total pendapatannya tahun ini, itu artinya, dia menghasilkan uang lebih dari 50 ribu poundsterling (sekira Rp979,1 juta) di setiap putaran yang diselesaikannya.