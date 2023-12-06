Indonesia International Open 2024 Siap Digelar, Total Hadiah hingga USD100.000!

JAKARTA – Turnamen biliar kelas dunia terbesar di Indonesia, Indonesia International Open 2024, siap digelar. Turnamen yang digelar oleh Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) ini menyiapkan hadiah fantastis, yakni hingga USD100.000!

Indonesia International Open 2024 sendiri akan menjadi turnamen biliar internasional pertama di Indonesia. Press Conference Indonesia International Open 2024 telah diselenggarakan kemarin, di MNC Conference Hall, iNews Tower lantai 3 Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Konferensi pers jelang Indonesia International Open 2024 ini pun dihadiri sejumlah tokoh penting di dunia olahraga. Ada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, kemudian Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, Perwakilan dari Federasi World Pool-Billiard Association (WPA), Melvin Chia, hingga Brand Ambassador Biliar Indonesia & Ketua Bidang Pembinaan Artis POBSI, Raffi Ahmad.

Turnamen Indonesia International Open 2024 akan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia dan akan diadakan di kawasan termegah, unik, dan mewah di pusat Jakarta. Turnamen ini akan digelar di Park Hyatt, Jakarta, sebagai tempat yang ideal untuk bertanding.

Indonesia International Open 2024 pun akan digelar pada Januari 2024, dengan jadwal sebagai berikut:

Babak kualifikasi (stage 1): 16-19 Januari 2024

Babak utama (stage 2): 21-25 Januari 2024

RCTI+ pun resmi menjadi official streaming partner turnamen biliar kelas dunia Indonesia International Open 2024. Indonesia International Open 2024 secara terbuka memberi kesempatan atlet potensial dapat ikut serta pada turnamen ini.

“Untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan turnamen Biliar berkelas Internasional, ada 152 atlet dari berbagai dunia seperti dari Asia, Eropa, dan Afrika,” ujar Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo.

“Harapan kami turnamen ini berjalan lancar dan sukses karena biliar perlu kita angkat dan semakin berkembang, apalagi mendapat dukungan banyak pihak seperti dari Kemenpora,” lanjutnya.

“Agar biliar banyak peminatnya dan juga berprestasi, harus banyak kompetisi, karena dengan itu atlet akan banyak latihan. Kemudian perlu ada bantuan media supaya masyarakat bisa menonton dan juga minat semakin meningkat terhadap biliar,” tutur Hary Tanoesoedibjo.

“Perlunya banyak kompetisi lokal dan juga level Internasional baik persahabatan maupun profesional agar atlet terbiasa berkompetisi dan semakin percaya diri, harapannya nanti bisa membawa nama baik Indonesia di mata internasional,” sambungnya.

Menpora RI, Dito Ariotedjo, juga menyambut acara turnamen biliar kelas dunia ini dengan semangat. Dia menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada POBSI karena bisa menggelar turnamen biliar berskala internasional.

"Kemenpora mengapresiasi dan berterima kasih pada POBSI karena ini pertama kali turnamen biliar berskala internasional. Indonesia sudah biasa selenggarakan turnamen kelas dunia, dengan adanya turnamen ini menambah list event olahraga internasional di Indonesia. Momentum juga tepat karena baru saja Derin atlet Indonesia berusia 14 tahun bisa menjadi juara dunia junior 10 Ball di Austria. Kemenpora sangat senang dengan adanya turnamen ini dan sangat support,” jelas Menpora RI.