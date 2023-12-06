Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Protes Nasi Goreng Disebut dari Malaysia, Fabio Quartararo Banjir Pujian Netizen Indonesia

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |10:08 WIB
Protes Nasi Goreng Disebut dari Malaysia, Fabio Quartararo Banjir Pujian Netizen Indonesia
Fabio Quartararo dipuji netizen Indonesia karena tahu nasi goreng dari Indonesia (Foto: REUTERS)
A
A
A

PROTES nasi goreng disebut dari Malaysia, Fabio Quartararo banjir pujian netizen Indonesia. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang beredar di TikTok oleh akun @skyegpid.

Pembalap MotoGP memang sering menyicipi makanan di seantero dunia. Sebab, pekerjaan mereka memang berkaitan dengan keliling dunia.

Fabio Quartararo

Pada setiap tahunnya, para pembalap MotoGP mengunjungi belasan bahkan puluhan negara. Malaysia dan Indonesia termasuk dalam daftar negara yang dikunjungi oleh mereka pada setiap tahunnya.

Fabio Quartararo, pembalap MotoGP dari tim Monster Energy Yamaha, pernah ditanyakan tentang makanan favoritnya di Malaysia. Pewawancara mengusulkan nasi goreng, namun yang diketahui oleh pembalap asal Prancis itu adalah nasi goreng berasal dari Indonesia.

“Apa makanan Malaysia terfavorit kamu?” tanya sang pewawancara dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok @skyegpid. “Kamu punya saran tidak? Saya tidak begitu tahu namanya,” jawab Quartararo.

“Nasi goreng adalah makanan klasik Malaysia,” kata sang pewawancara. “Tapi itu [nasi goreng] dari Indonesia, kan?” jawab Quartararo.

Pewawancara kemudian mengatakan bahwa Malaysia juga memiliki nasi goreng. Namun, Quartararo tidak tahu hal itu dan juga tak ingin salah sebut.

“Yang saya tahu namanya adalah nasi lengket mangga. Namun, saya tidak tahu bahwa nasi goreng juga ada di Malaysia. Saya tidak mau salah sebut,” tandas sang juara dunia MotoGP 2021 itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement