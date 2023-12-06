Protes Nasi Goreng Disebut dari Malaysia, Fabio Quartararo Banjir Pujian Netizen Indonesia

Fabio Quartararo dipuji netizen Indonesia karena tahu nasi goreng dari Indonesia (Foto: REUTERS)

PROTES nasi goreng disebut dari Malaysia, Fabio Quartararo banjir pujian netizen Indonesia. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang beredar di TikTok oleh akun @skyegpid.

Pembalap MotoGP memang sering menyicipi makanan di seantero dunia. Sebab, pekerjaan mereka memang berkaitan dengan keliling dunia.

Pada setiap tahunnya, para pembalap MotoGP mengunjungi belasan bahkan puluhan negara. Malaysia dan Indonesia termasuk dalam daftar negara yang dikunjungi oleh mereka pada setiap tahunnya.

Fabio Quartararo, pembalap MotoGP dari tim Monster Energy Yamaha, pernah ditanyakan tentang makanan favoritnya di Malaysia. Pewawancara mengusulkan nasi goreng, namun yang diketahui oleh pembalap asal Prancis itu adalah nasi goreng berasal dari Indonesia.

“Apa makanan Malaysia terfavorit kamu?” tanya sang pewawancara dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok @skyegpid. “Kamu punya saran tidak? Saya tidak begitu tahu namanya,” jawab Quartararo.

“Nasi goreng adalah makanan klasik Malaysia,” kata sang pewawancara. “Tapi itu [nasi goreng] dari Indonesia, kan?” jawab Quartararo.

Pewawancara kemudian mengatakan bahwa Malaysia juga memiliki nasi goreng. Namun, Quartararo tidak tahu hal itu dan juga tak ingin salah sebut.

BACA JUGA: Penyebab Francesco Bagnaia Sebut Jorge Martin Jauh Lebih Agresif dibandingkan Fabio Quartararo

“Yang saya tahu namanya adalah nasi lengket mangga. Namun, saya tidak tahu bahwa nasi goreng juga ada di Malaysia. Saya tidak mau salah sebut,” tandas sang juara dunia MotoGP 2021 itu.