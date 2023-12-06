Manajer Tim Gresini Racing Tak Sabar Jalani MotoGP 2024 Bareng Marc Marquez

CHESTE - Manajer tim Gresini Racing, Michele Masini, sudah tidak sabar menjalani MotoGP 2024 bareng Marc Marquez. Dia melihat atmosfer tim sungguh berbeda usai tes pascamusim MotoGP 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, pekan lalu.

Marquez untuk pertama kalinya mengendarai motor Ducati Desmosedici GP23 yang akan digunakan musim depan pada Selasa 28 November 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo. Pembalap asal Spanyol itu mencatatkan waktu tercepat keempat dalam sesi tes tersebut.

The Baby Alien tampil melesat pada sesi tes tersebut dan mampu mencatatkan waktu 1 menit 29,424 detik. Dia hanya terpaut 0,171 detik dari Maverick Vinales (Aprilia Racing) yang menempati posisi teratas.

Masini mengakui hal itu memberikan angin segar buat Gresini yang sudah lelah menjalani musim panjang pada MotoGP 2023. Tim milik mendiang Fausto Gresini itu sudah tidak sabar melakoni musim baru bareng Marquez.

"Kami lelah setelah musim yang panjang, tetapi setelah hari pertama tes kami sudah tak sabar untuk memulai musim depan nanti," ungkap Masini dilansir dari Speedweek, Rabu (6/12/2023).

"Atmosfer dan perasaannya luar biasa. Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa meskipun tak mampu melewati putaran yang kami inginkan karena masalah angin di sirkuit," sambung pria asal Italia itu.