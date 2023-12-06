Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Bos Red Bull Yakin Max Verstappen Juara Lagi Musim Depan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |04:56 WIB
Bos Red Bull Yakin Max Verstappen Juara Lagi Musim Depan
Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen (Foto: Formula One)
A
A
A

MAX Verstappen baru saja mengakhiri F1 musim 2023 dengan menjadi juara yang membuatnya kini tiga tahun berturut-turut merajai ajang formula One. Verstappen bahkan tercatat sukses memenangi 19 dari 22 seri balapan yang bergulir tahun ini.

Meski demikian, petinggi Tim Red Bull Racing, Helmut Marko yakin sang pembalap bisa kembali meraih gelar juara musim depan. Performa luar biasa Verstappen di beberapa musim terakhir dianggap Marko belum beradad di puncak performa.

Dia percaya bahwa pembalap 26 tahun itu masih bisa berkembang lebih tinggi lagi. Marko bahkan cukup optimis Verstappen bisa kembali meraih gelar juara musim depan.

"Di seluruh area, dia keinginannya untuk menang sangatlah mutlak. Bahkan, terkadang dia mengambil keputusan ekstrem dalam beberapa situasi," ucap Marko dilansir dari Crash, Rabu (29/11/2023).

"Contohnya ialah ketika dia tahu bahwa ada insiden yang kemungkinan membuatnya mendapatkan penalti, Verstappen akan langsung memperlebar keunggulannya hingga sepuluh detik," tambahnya.

Marko melihat kemampuan Max Verstappen untuk melakukan itu sangatlah luar biasa. Dia juga melihat bahwa Verstappen mampu menjaga ban mobilnya dengan sangat baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement