Bos Red Bull Yakin Max Verstappen Juara Lagi Musim Depan

MAX Verstappen baru saja mengakhiri F1 musim 2023 dengan menjadi juara yang membuatnya kini tiga tahun berturut-turut merajai ajang formula One. Verstappen bahkan tercatat sukses memenangi 19 dari 22 seri balapan yang bergulir tahun ini.

Meski demikian, petinggi Tim Red Bull Racing, Helmut Marko yakin sang pembalap bisa kembali meraih gelar juara musim depan. Performa luar biasa Verstappen di beberapa musim terakhir dianggap Marko belum beradad di puncak performa.

Dia percaya bahwa pembalap 26 tahun itu masih bisa berkembang lebih tinggi lagi. Marko bahkan cukup optimis Verstappen bisa kembali meraih gelar juara musim depan.

"Di seluruh area, dia keinginannya untuk menang sangatlah mutlak. Bahkan, terkadang dia mengambil keputusan ekstrem dalam beberapa situasi," ucap Marko dilansir dari Crash, Rabu (29/11/2023).

"Contohnya ialah ketika dia tahu bahwa ada insiden yang kemungkinan membuatnya mendapatkan penalti, Verstappen akan langsung memperlebar keunggulannya hingga sepuluh detik," tambahnya.

Marko melihat kemampuan Max Verstappen untuk melakukan itu sangatlah luar biasa. Dia juga melihat bahwa Verstappen mampu menjaga ban mobilnya dengan sangat baik.