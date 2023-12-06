Toto Wolff Yakin Lewis Hamilton Bisa Bersaing Juara Dunia F1 Lagi, tapi ...

Lewis Hamilton masih bisa menjadi juara dunia F1 di masa depan (Foto: Reuters/Mike Blake)

BRACKLEY - Prinsipal tim Mercedes AMG Petronas, Toto Wolff, yakin Lewis Hamilton bisa bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia F1 lagi. Namun, hal itu baru bisa terwujud jika The Silver Arrow membangun mobil yang bagus lagi untuknya.

Sejak gagal menjadi juara F1 2021 setelah kalah dramatis dari Max Verstappen di GP Abu Dhabi, Hamilton tak mampu lagi bersaing dalam perebutan gelar juara. Dia kesulitan untuk konsisten tampil di papan atas dalam dua musim terakhir.

Bahkan, juara dunia tujuh kali itu belum mampu memenangkan balapan lagi dalam dua tahun terakhir. Kemenangan terakhirnya terjadi di GP Arab Saudi 2021 alias sudah 46 balapan yang lalu.

Pada musim 2022, Hamilton hanya finis di urutan enam klasemen akhir dengan torehan 240 poin serta mengoleksi sembilan podium. Lalu, dia mengemas 234 poin pada F1 2023 dengan raihan enam podium dan sekali mengamankan pole position.

Kendati demikian, Wolff tak ragu mengatakanbintang asal Inggris itu masih merupakan pembalap yang hebat dan punya kekuatan untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Namun, Hamilton hanya bisa melakukannya jika Mercedes memberikan mobil yang apik.

“Dari sudut pandang Lewis, dia mengalami akhir pekan yang buruk,” kata Wolff dilansir dari Crash, Rabu (6/12/2023), mengacu pada balapan terakhir di GP Abu Dhabi 2023 di mana pembalapnya itu finis di urutan sembilan.