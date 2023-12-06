Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Toto Wolff Yakin Lewis Hamilton Bisa Bersaing Juara Dunia F1 Lagi, tapi ...

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |01:07 WIB
Toto Wolff Yakin Lewis Hamilton Bisa Bersaing Juara Dunia F1 Lagi, tapi ...
Lewis Hamilton masih bisa menjadi juara dunia F1 di masa depan (Foto: Reuters/Mike Blake)
A
A
A

BRACKLEY - Prinsipal tim Mercedes AMG Petronas, Toto Wolff, yakin Lewis Hamilton bisa bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia F1 lagi. Namun, hal itu baru bisa terwujud jika The Silver Arrow membangun mobil yang bagus lagi untuknya.

Sejak gagal menjadi juara F1 2021 setelah kalah dramatis dari Max Verstappen di GP Abu Dhabi, Hamilton tak mampu lagi bersaing dalam perebutan gelar juara. Dia kesulitan untuk konsisten tampil di papan atas dalam dua musim terakhir.

Lewis Hamilton melaju pada balapan F1 GP Abu Dhabi 2023 (Foto: Reuters/Rula Rouhana)

Bahkan, juara dunia tujuh kali itu belum mampu memenangkan balapan lagi dalam dua tahun terakhir. Kemenangan terakhirnya terjadi di GP Arab Saudi 2021 alias sudah 46 balapan yang lalu.

Pada musim 2022, Hamilton hanya finis di urutan enam klasemen akhir dengan torehan 240 poin serta mengoleksi sembilan podium. Lalu, dia mengemas 234 poin pada F1 2023 dengan raihan enam podium dan sekali mengamankan pole position.

Kendati demikian, Wolff tak ragu mengatakanbintang asal Inggris itu masih merupakan pembalap yang hebat dan punya kekuatan untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Namun, Hamilton hanya bisa melakukannya jika Mercedes memberikan mobil yang apik.

“Dari sudut pandang Lewis, dia mengalami akhir pekan yang buruk,” kata Wolff dilansir dari Crash, Rabu (6/12/2023), mengacu pada balapan terakhir di GP Abu Dhabi 2023 di mana pembalapnya itu finis di urutan sembilan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement