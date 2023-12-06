Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Miliki Segudang Pengalaman di IBL, Jamarr Andre Johnson Diharapkan Bisa Dongkrak Permainan Borneo Hornbills

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |20:00 WIB
Miliki Segudang Pengalaman di IBL, Jamarr Andre Johnson Diharapkan Bisa Dongkrak Permainan Borneo Hornbills
Jamarr Andre Johnson resmi perkuat Borneo Hornbills di IBL 2024. (Foto: IBL)
PONTIANAK – Borneo Hornbills resmi mendatangkan pebasket naturalisasi pertama Indonesia asal Amerika Serikat, Jamarr Andre Johnon untuk Liga Basket Indonesia (IBL) 2024. Dengan hadirnya pebasket yang memiliki segudang pengalaman di IBL, pemilik Borneo Hornbills, Leo Goutama pun berharap banyak kepada Jammar Andre.

Ya, Jamarr resmi direkrut oleh Borneo Hornbills setelah sebelumnya tampil di ASEAN Basketball League (ABL) 2023. Kali terakhir dia bermain di Indonesia adalah saat membela Louvre Dewa United pada IBL 2022 lalu.

Namun jauh sebelum itu, pemain berusia 35 tahun tersebut telah cukup melanglang buana di pentas liga basket profesional Indonesia. Dia mengawali kariernya di Tanah Air bersama CLS Knights Surabaya (2014-2017), Satria Muda Pertamina Jakarta (2018-2019) dan Louvre Surabaya (2019-2022).

Prestasi yang pernah ditorehkan pemain kelahiran Pittsgrove, New Jersey, itu di IBL terbilang banyak. Dia menjadi juara IBL musim 2016 bersama CLS Knights, dan 2018 bersama Satria Muda, lengkap dengan Finals MVP di masing-masing klub.

Kemudian Jamarr juga dua kali terpilih menjadi All-Star (2017 dan 2019). Lalu, pada tahun 2016, dia juga terpilih sebagai Rookie of The Year dan MVP musim reguler.

Jamarr Andre Johnson (IBL)

Selain itu, pemain berpostur 196 cm itu pernah punya rekor yang mengesankan di musim 2021 di mana dia terpilih sebagai MVP dan Defensive Player of The Year pada tahun yang sama. Dia juga pernah dua kali menjadi top score liga pada 2016 dan 2021. Dia juga memimpin perolehan rebound dan blocks di tahun 2021.

