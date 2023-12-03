Jadi Tim Teranyar, Kesatria Bengawan Solo Ramaikan Persaingan IBL 2024

SOLO - Kesatria Bengawan Solo menambah jumlah peserta Indonesia Basketball League 2024 (IBL 2024). Klub ini siap mengejutkan dunia basket nasional dan melanjutkan kejayaan bola basket di Kota Solo, Jawa Tengah.

Presiden Klub Kesatria Bengawan Solo, Yakup Putra Hasibuan, menangkap fenomena pertumbuhan geliat basket di Solo yang sudah merata di berbagai sektor. Bangkitnya dunia basket di sana salah satunya berkat Liga Solo sebagai penyelenggara kompetisi basket yang fokus mengedepankan olahraga, pemuda, dan UMKM.

Kesatria Bengawan Solo hadir sebagai puncak insan basket di Solo dan Jawa Tengah. Mereka juga siap melanjutkan dan mengembalikan Surakarta sebagai kota basket seperti saat memiliki tim besar saat itu, Bhinneka Solo.

“Kami bangga lahir dan besar di Solo. Seluruh aktivitas tim ini semuanya kami pusatkan di Solo. Kami menggunakan Sritex Arena sebagai home base kami,” kata Yakup dikutip dari rilis IBL, Minggu (3/12/2023).

Lebih lanjut, Yakup menambahkan setiap gelaran IBL selalu menghadirkan kompetisi yang sangat kompetitif. Liga bola basket itu juga terus berkembang pesat dan berhasil menyedot animo penonton untuk datang langsung ke arena.

Kendati demikian, Kesatria Bengawan Solo tetap optimistis dapat berbicara banyak di musim pertamanya. Tak main-main, Yakup memasang target masuk ke babak playoff.

“Sejauh ini sejumlah nama-nama pemain sudah sepakat untuk bergabung bersama kami. Pelatih bersama staf pelatih juga tengah meracik komposisi tim terbaik,” jelas Yakup.

Kemudian, Yakup berharap hadirnya Kesatria Bengawan Solo sebagai tim asli Kota Solo bisa disambut baik oleh masyarakat Solo. Kesatria Bengawan Solo juga memiliki rencana untuk menjaring pebasket berbakat Kota Solo dalam hal pembinaan.

Hal ini karena kompetisi basket di Solo berjalan sangat baik, profesional, dan berjenjang dari sekolah dasar (SD) bahkan hingga veteran. Di sisi lain, Kesatria Bengawan Solo merupakan tim yang dikelola secara profesional.