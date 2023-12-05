Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Marc Marquez Diuntungkan Naik Motor Bekas di MotoGP 2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |19:09 WIB
Penyebab Marc Marquez Diuntungkan Naik Motor Bekas di MotoGP 2024
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
PENYEBAB Marc Marquez diuntungkan naik motor bekas di MotoGP 2024 akan diulas Okezone. Setelah berpisah dengan Repsol Honda di akhir musim 2023, The Baby Alien akan menunggangi motor Ducati bersama sang adiknya, Alex Marquez, di tim Gresini Ducati pada MotoGP 2024.

Namun, sang juara dunia MotoGP enam kali itu tidak akan mendapatkan motor utama Ducati di musim depan. Sebaliknya, Marquez hanya akan menggunakan motor Ducati Desmosedici GP23 (motor bekas musim 2023), bukan motor Desmosedici GP24 yang termutakhir di MotoGP 2024.

Marc Marquez

Motor Ducati Desmosedici GP24 sendiri bakal dipakai oleh Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini (Ducati Lenovo) serta Jorge Martin dan Franco Morbidelli (Pramac Ducati). Ini jadi fakta bahwa Márquez dan adiknya harus mengendarai motor GP23 dan tidak mendapat material terbaru dari Borgo Panigale.

Meski demikian, hal itu tak membuat Michele Masini selaku manajer tim Gresini Ducati merasa khawatir. Pasalnya, ada beberapa keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh Marquez dan adiknya saat memakai motor yang setahun lebih tua dari pembalap tim pabrikan dan tim Pramac Ducati itu.

Salah satunya, tim asal Faenza itu telah memenangkan dua kali sprint race (oleh Alex Márquez) dan memenangkan MotoGP Qatar 2023 (oleh Fabio Di Giannantonio) musim lalu dengan motor Ducati Desmosedici GP23. Selain itu, Gresini Ducati juga memiliki data semua rider Ducati di MotoGP 2023.

“Kami memiliki data sepanjang tahun, sangat penting bagi kami untuk mendapatkan yang terbaik dari balapan pertama,” kata Michele Masini, mengutip dari Speed Week, Selasa (5/12/2023).

