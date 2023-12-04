4 Bukti Ganasnya Francesco Bagnaia Sepanjang MotoGP 2023, Nomor 1 Ikuti Jejak Valentino Rossi

MOMEN ganasnya Francesco Bagnaia di sepanjang MotoGP 2023 menarik untuk diulas. Pasalnya, berkat hal inilah pembalap Ducati Lenovo ini sukses menjadi juara dunia di MotoGP 2023 ini.

Francesco Bagnaia baru saja memantapkan dirinya sebagai kampiun MotoGP 2023. Pembalap yang akrab disapa Pecco ini sukses menjuarai MotoGP 2023 setelah memenangkan balapan di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia.

Di sisi lain, saingan terdekatnya, yakni Jorge Martin harus mengalami crash di lap ke-6. Hal ini membuat Bagnaia meraih poin hingga 467 di klasemen akhir dan unggul 39 poin dari Jorge Martin di peringkat kedua.

Ini merupakan gelar juara dunia MotoGP kedua bagi seorang Francesco Bagnaia. Selain itu, dominasinya di MotoGP 2023 juga membuatnya menggores berbagai catatan apik di musim ini.

Berikut adalah 4 catatan keganasan Francesco Bagnaia di sepanjang MotoGP 2023.

4. Podium terbanyak





Sebagai juara dunia MotoGP 2023, Francesco Bagnaia meraih total 15 podium sepanjang musim 2023. Catatan ini merupakan catatan terbanyak dibandingkan semua rival Bagnaia di ajang balap motor paling bergengsi ini.

3. Pembalap Ducati dengan podium terbanyak





Catatan 15 podium yang diraih oleh Francesco Bagnaia di MotoGP 2023 ini juga menjadikannya sebagai pembalap asal Ducati yang meraih podium terbanyak dalam satu musim. Pembalap asal Italia ini mengalahkan rekor milik Casey Stoner yang pernah meraih 14 podium dalam semusim.