Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pujian Selangit Valentino Rossi kepada Francesco Bagnaia Usai Jadi Juara Dunia MotoGP 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |08:17 WIB
Pujian Selangit Valentino Rossi kepada Francesco Bagnaia Usai Jadi Juara Dunia MotoGP 2023
Francesco Bagnaia sukses juara MotoGP 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

VALENTINO Rossi melontarkan pujian selangitnya kepada Francesco Bagnaia usai menjadi juara dunia MotoGP 2023. The Doctor – julukan Rossi – mengaku bangga melihat muridnya menjadi juara dunia untuk kedua kalinya di kelas utama.

Pecco – sapaan Bagnaia – sukses mengakhiri MotoGP 2023 sebagai juara di MotoGP Valencia 2023 pada sepekan yang lalu. Kemenangan itu menahbiskan dirinya sebagai juara dunia dengan torehan 467 poin berkat keberhasilan meraih empat kemenangan sprint, tujuh kemenangan balapan utama dan 15 podium.

Francesco Bagnaia

Dengan begitu, bintang asal Italia tersebut sukses mempertahankan gelar juaranya di MotoGP 2023. Seperti diketahui, pada musim 2022 lalu dia juga menjadi yang terbaik setelah mampu menyabet titel perdananya di kelas utama.

The Doctor pun tak dapat menutupi rasa bahagianya atas kesuksesan muridnya itu. Juara MotoGP tujuh kali itu pun langsung menghampiri Pecco di pinggir Sirkuit Ricardo Tormo selepas balapan usai untuk merayakannya bersama-sama.

Rossi pun menilai pembalap berusia 26 tahun itu sangat hebat. Menurutnya, dia tampil sangat sempurna di Valencia untuk mengunci gelar juaranya atas sang rival, Jorge Martin.

“Apa yang bisa saya katakan lagi selain Pecco sangat hebat, kami adalah Juara Dunia! Saya sangat bersemangat sejak melihatnya di kualifikasi,” kata Rossi dilansir dari GPOne, Minggu (3/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement