Pujian Selangit Valentino Rossi kepada Francesco Bagnaia Usai Jadi Juara Dunia MotoGP 2023

VALENTINO Rossi melontarkan pujian selangitnya kepada Francesco Bagnaia usai menjadi juara dunia MotoGP 2023. The Doctor – julukan Rossi – mengaku bangga melihat muridnya menjadi juara dunia untuk kedua kalinya di kelas utama.

Pecco – sapaan Bagnaia – sukses mengakhiri MotoGP 2023 sebagai juara di MotoGP Valencia 2023 pada sepekan yang lalu. Kemenangan itu menahbiskan dirinya sebagai juara dunia dengan torehan 467 poin berkat keberhasilan meraih empat kemenangan sprint, tujuh kemenangan balapan utama dan 15 podium.

Dengan begitu, bintang asal Italia tersebut sukses mempertahankan gelar juaranya di MotoGP 2023. Seperti diketahui, pada musim 2022 lalu dia juga menjadi yang terbaik setelah mampu menyabet titel perdananya di kelas utama.

The Doctor pun tak dapat menutupi rasa bahagianya atas kesuksesan muridnya itu. Juara MotoGP tujuh kali itu pun langsung menghampiri Pecco di pinggir Sirkuit Ricardo Tormo selepas balapan usai untuk merayakannya bersama-sama.

Rossi pun menilai pembalap berusia 26 tahun itu sangat hebat. Menurutnya, dia tampil sangat sempurna di Valencia untuk mengunci gelar juaranya atas sang rival, Jorge Martin.

“Apa yang bisa saya katakan lagi selain Pecco sangat hebat, kami adalah Juara Dunia! Saya sangat bersemangat sejak melihatnya di kualifikasi,” kata Rossi dilansir dari GPOne, Minggu (3/12/2023).