Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ingin Tampil di Olimpiade 2024, Carlos Alcaraz Bertekad Raih Medali Untuk Spanyol

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |13:11 WIB
Ingin Tampil di Olimpiade 2024, Carlos Alcaraz Bertekad Raih Medali Untuk Spanyol
Petenis andalan Spanyol, Carlos Alcaraz (Foto: Reuters)
A
A
A

PETENIS nomor dua dunia, Carlos Alcaraz, mengungkapkan keinginannya untuk tampil di Olimpiade 2024. Dia bertekad meraih medali untuk Spanyol dalam pesta olahraga dunia itu.

"Ini akan menjadi tahun yang penuh tuntutan. Akan lebih spesial dengan adanya Olimpiade," kata Alcaraz dilansir dari Tennis Head, Jumat (1/12/2023).

Alcaraz mengungkapkan bahwa dirinya sangat ingin tampil di Olimpiade 2024 Paris mendatang. Dia berjanji akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih medali bagi negaranya.

"Saya sangat ingin bermain (di olimpiade) dan berusaha untuk meraih medali untuk negara saya," tutur Alcaraz.

"Itu adalah hal yang paling saya inginkan dan akan berusaha keras untuk meraih itu," tambahnya.

Alcaraz hanya bermain sekali untuk Spanyol di tim Davis Cup. Itu membuatnya tak memenuhi syarat untuk bisa tampil di Olimpiade 2024.

Setelah Spanyol mendapatkan wildcard ke babak final fase grup Davis Cup, dikonfirmasi bahwa Alcaraz dan Rafael Nadal harus melalui rute lain untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187449/bastian_schweinsteiger_dan_ana_ivanovic_segera_bercerai-SwKx_large.jpg
Mantan Petenis Cantik Ana Ivanovic Segera Menjanda, Bastian Schweinsteiger Bikin Ulah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/40/3183766/janice_tjen-Do5S_large.jpg
Lagi Gacor, Janice Tjen Percaya Diri Tembus Ranking 20 Besar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/40/3182710/simak_kisah_perjalanan_petenis_cantik_indonesia_janice_tjen_menembus_peringkat_53_dunia-uDKc_large.jpg
Kisah Perjalanan Petenis Cantik Indonesia Janice Tjen, dari Peringkat 400 ke 53 Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/40/3181948/berapa_total_hadiah_uang_yang_diperoleh_petenis_janice_tjen_sepanjang_2025-mayx_large.jpg
Segini Total Hadiah Uang yang Diperoleh Petenis Cantik Janice Tjen Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/40/3181821/janice_tjen-g8E7_large.jpg
Masuk Nominasi WTA Awards 2025, Petenis Indonesia Janice Tjen Berpeluang Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3180957/janice_tjen_sukses_mengukir_sejarah_usai_mengawinkan_gelar_juara_di_wta_250_chennai_open_2025-RFoe_large.jpg
Janice Tjen Ukir Sejarah Usai Kawinkan Gelar Juara di Chennai Open 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement