Ingin Tampil di Olimpiade 2024, Carlos Alcaraz Bertekad Raih Medali Untuk Spanyol

PETENIS nomor dua dunia, Carlos Alcaraz, mengungkapkan keinginannya untuk tampil di Olimpiade 2024. Dia bertekad meraih medali untuk Spanyol dalam pesta olahraga dunia itu.

"Ini akan menjadi tahun yang penuh tuntutan. Akan lebih spesial dengan adanya Olimpiade," kata Alcaraz dilansir dari Tennis Head, Jumat (1/12/2023).

Alcaraz mengungkapkan bahwa dirinya sangat ingin tampil di Olimpiade 2024 Paris mendatang. Dia berjanji akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih medali bagi negaranya.

"Saya sangat ingin bermain (di olimpiade) dan berusaha untuk meraih medali untuk negara saya," tutur Alcaraz.

"Itu adalah hal yang paling saya inginkan dan akan berusaha keras untuk meraih itu," tambahnya.

Alcaraz hanya bermain sekali untuk Spanyol di tim Davis Cup. Itu membuatnya tak memenuhi syarat untuk bisa tampil di Olimpiade 2024.

Setelah Spanyol mendapatkan wildcard ke babak final fase grup Davis Cup, dikonfirmasi bahwa Alcaraz dan Rafael Nadal harus melalui rute lain untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024.