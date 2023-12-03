Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Nikahi Shanju, Jonatan Christie Seret Anthony Ginting hingga Chico Aura Joget Heavy Rotation JKT48

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |04:57 WIB
Nikahi Shanju, Jonatan Christie Seret Anthony Ginting hingga Chico Aura Joget Heavy Rotation JKT48
Jonatan Christie ajak Ginting dan Chico joget heavy rotation. (Foto: Instagram/shanju)
TUNGGAL putra Indonesia tampak berbeda kala menghadiri pernikahan salah satu anggotanya, yakni Jonatan Christie. Biasa terlihat sangat di lapangan bulu tangkis, tiba-tiba Jonatan, Anthony Sinisuka Ginting, hingga Chico Aura Dwi Wardoyo terlihat luwes melakukan jogetan lagu Heavy Rotation milik JKT48.

Seperti yang diketahui, Jonatan baru saja melepas masa lajangnya dengan menikahi mantan personil JKT48, yakni Shania Junianatha. Jonatan mengikat janji dengan perempuan yang akrab disapa Shanju itu di Gereja Katedral, Jakarta, pada Jumat 1 Desember 2023.

Dalam pernikahan itu turut hadir orang-orang terdekat Jonatan dan Shanju. Tentu tak ketinggalan personil tunggal putra PBSI, yakni Anthony, Chico, Syabda Alam, hingga Christian Adinanta pun terlihat hadir.

Sementara dari sisi Shanju, terlihat ada juga sejumlah eks personil JKT48 seperti Haruka dan masih banyak lagi. Dalam pertemuan kedua teman dekat itu, Jonatan dan rekan seperjuangannya di PBSI terlihat melakukan gerakan yang biasa dilakukan JKT48 ketika melantunkan Heavy Rotation.

Jonatan Christie joget heavy rotation

Dipimpin Jonatan, Chico hingga Anthony terlihat luwes melakikan joget lagu JKT48 tersebut. Haruka pun ikut membimbing suami Shanju terkait gerakan dalam tarian Heavy Rotation.

Sontak video Jonatan joget Heavy Rotation pun viral. Banyak yang gemas dengan tingkah laku Jonatan dan rekan-rekannya karena tak biasa melihat mereka melakukan tarian.

